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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Нестандартные методы раскрутки
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Тема:

Брошенные корзины, неоплаченые заявки - как вернуть покупателя?!
СообщениеАвтор: alex.vibornov 
Дата: 15:04, Пт., 24 Фев. 17
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Хотел бы предложить услугу не только аналитики посетителей не дошедших до оплаты один шаг, но и определения контактных данных этих посетителей и их возвратом к закрытию сделки..

Суть метода заключается в абсолютно легальном сборе данных о пользователях (е-майлы, телефоны, профили соцсетей - вк, ок, фб, мой мир). Определяются как пользователи нажавшие кнопку - “оплатить”, “отправить”, так и пользователи только нажавшие кнопку “купить”, “заказать”, но не довели начатое до конца.

Стоимость определения одного контакта у одного пользователя равна 5 рублям. Т.е. если человек нажал кнопку “заказать”, но не оформил заказ и ушел с сайта, то можно получить его данные (е-майлы, телефоны, профили соцсетей - вк, ок, фб, мой мир), каждый из этих пунктов стоит 5 рублей для одного пользователя. Есть вероятность что какой-то параметр будет не определен для конкретного посетителя, поэтому лучше заказывать 2-3 вида идентификации для одного пользователя.

Кому интересна схема пишите в личку или на майл sport-vibor@yandex.ru

Как это работает?

1. после оплаты и согласования мест мониторинга, предоставляем код для устанавливки на ваш сайт;
2. согласовываем емайл для отправки уточненной информации;
3. согласно предоплате вы получаете количество идентификаций;


Информация приходит вам в письме, но можно выполнить интеграцию с вашей СРМ системой.

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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Нестандартные методы раскрутки
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