Брошенные корзины, неоплаченые заявки - как вернуть покупателя?!





Суть метода заключается в абсолютно легальном сборе данных о пользователях (е-майлы, телефоны, профили соцсетей - вк, ок, фб, мой мир). Определяются как пользователи нажавшие кнопку - “оплатить”, “отправить”, так и пользователи только нажавшие кнопку “купить”, “заказать”, но не довели начатое до конца.



Стоимость определения одного контакта у одного пользователя равна 5 рублям. Т.е. если человек нажал кнопку “заказать”, но не оформил заказ и ушел с сайта, то можно получить его данные (е-майлы, телефоны, профили соцсетей - вк, ок, фб, мой мир), каждый из этих пунктов стоит 5 рублей для одного пользователя. Есть вероятность что какой-то параметр будет не определен для конкретного посетителя, поэтому лучше заказывать 2-3 вида идентификации для одного пользователя.



Кому интересна схема пишите в личку или на майл



Как это работает?



1. после оплаты и согласования мест мониторинга, предоставляем код для устанавливки на ваш сайт;

2. согласовываем емайл для отправки уточненной информации;

3. согласно предоплате вы получаете количество идентификаций;





Информация приходит вам в письме, но можно выполнить интеграцию с вашей СРМ системой. Хотел бы предложить услугу не только аналитики посетителей не дошедших до оплаты один шаг, но и определения контактных данных этих посетителей и их возвратом к закрытию сделки..Суть метода заключается в абсолютно легальном сборе данных о пользователях (е-майлы, телефоны, профили соцсетей - вк, ок, фб, мой мир). Определяются как пользователи нажавшие кнопку - “оплатить”, “отправить”, так и пользователи только нажавшие кнопку “купить”, “заказать”, но не довели начатое до конца.Стоимость определения одного контакта у одного пользователя равна 5 рублям. Т.е. если человек нажал кнопку “заказать”, но не оформил заказ и ушел с сайта, то можно получить его данные (е-майлы, телефоны, профили соцсетей - вк, ок, фб, мой мир), каждый из этих пунктов стоит 5 рублей для одного пользователя. Есть вероятность что какой-то параметр будет не определен для конкретного посетителя, поэтому лучше заказывать 2-3 вида идентификации для одного пользователя.Кому интересна схема пишите в личку или на майл sport-vibor@yandex.ru Как это работает?1. после оплаты и согласования мест мониторинга, предоставляем код для устанавливки на ваш сайт;2. согласовываем емайл для отправки уточненной информации;3. согласно предоплате вы получаете количество идентификаций;Информация приходит вам в письме, но можно выполнить интеграцию с вашей СРМ системой.