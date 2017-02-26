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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Доставка грузов по России
СообщениеАвтор: fizik 
Дата: 15:03, Вс., 26 Фев. 17
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Всем доброго времени суток.Форумчане хочу посоветовать вам компанию, которая занимается доставкой грузов - http://vrgp.ru
Я обращался сюда уже не раз, отправлял резину в Крым. Сделали все быстро и качественно.

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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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