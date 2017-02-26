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Тема:
Доставка грузов по России
Автор:
fizik
Дата:
15:03, Вс., 26 Фев. 17
Всем доброго времени суток.Форумчане хочу посоветовать вам компанию, которая занимается доставкой грузов -
http://vrgp.ru
Я обращался сюда уже не раз, отправлял резину в Крым. Сделали все быстро и качественно.
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