Главная CRM и повторные продажи
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Новое на форуме "CRM и взаимоотношения с клиентами"
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CRM и повторные продажи"Яндекс" изучил, что покупают в онлайне к 8 марта
О чем мечтают женщины и за чем приходят онлайн мужчины
07/03/2018
Что умеют чат-боты в ecommerce?
Статьи
Аналитика
Ведение бизнеса
Автоматизация
И правда ли, что они скоро заменят продажников
07/03/2018
Как сортировать товары в категории? 2
Статьи
Начинающим
Открытие бизнеса
Сайт и приложение
Практическое пособие для интернет-магазина с готовыми формулами для сортировки: бери и пользуйся. Бонус: конструктор формул под разные цели
20/02/2018
Мой пиар-менеджер – святой Валентин
Статьи
Начинающим
Привлечение клиентов
Эффективность рекламы
Если вы уже устали придумывать идеи промоакций к Дню всех влюбленных - вам сюда. Два десятка отличных идей от российских и зарубежных интернет-магазинов
13/02/2018
"Битрикс 24" накрылся коммутатором
Новости
Ведение бизнеса
Безопасность
Популярная облачная CRM переезжает на немецкие сервера из-за проблем у российского хостинг-провайдера
12/02/2018
Нанять робота: что умеют чат-боты для ecommerce
Статьи
Аналитика
Привлечение клиентов
Нестандартные методы продвижения
Покупка пиццы у робота — реалия 2018 года. Как устроены чат-боты и как их использовать в интернет-бизнесе
01/02/2018
От постамата до 3D: что можно пощупать руками на ECOM Expo'18
Статьи
Начинающим
Тенденции развития
Российские тенденции
8 интересных сервисов для ecommerce, которые покажут на самой большой профессиональной выставке по интернет-торговле
18/01/2018
"Острая подача": 7 выпуск
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Свежий выпуск самого неполиткорректного видеоблога о российской ecommerce
12/01/2018
Goods определился с ПО для программы лояльности
Новости
Удержание клиентов
CRM и повторные продажи
Стартующий на российском рынке маркетплейс готовится дать онлайн-продавцам гибкий сервис
04/12/2017
"Черная пятница 2017": все результаты компаний
Статьи
Аналитика
Привлечение клиентов
Эффективность рекламы
Вся статистика ритейлеров и площадок в одном месте. Обновляется в режиме real-time
28/11/2017
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