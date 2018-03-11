Новое на форуме "Доставка и логистика"
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Станислав Б.
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Иван Глорин
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Доставка и логистикаСтроители вложатся в доставку из магазинов
Промышленно-строительная группа ″Ташир″ инвестирует 500 млн рублей в сервис SaveTime
07/03/2018
О доставке без мата
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Поговорим на ECOM Expo'18. Мы собрали в одном месте всех доставщиков для ecommerce - более 40 компаний, включая СДЭК, IML, DHL eCommerce, DPD, OZON Доставка, PickPoint
06/03/2018
Блокчейн поможет Walmart оптимизировать доставку
Новости
Ведение бизнеса
Доставка и логистика
Технология позволит соблюдать особые условия при пересылке скоропортящихся товаров
05/03/2018
Зачем Amazon "умный″ дверной глазок?
Новости
Тенденции развития
Международные тенденции
Корпорация приобрела за $1 млрд производителя домофонов Ring, чтобы доставлять онлайн-заказы в отсутствие хозяев
02/03/2018
У Wildberries будет самый большой склад built-to-suit
Новости
Ведение бизнеса
Доставка и логистика
Объект на Симферопольском шоссе в Московской области будет запущен в феврале 2019 года
27/02/2018
"Почта России" готовится развивать онлайн-фудритейл
Новости
Открытие бизнеса
Бизнес-планирование
Глава госоператора Николай Подгузов поделился планами по модернизации инфраструктуры компании под ecommerce
22/02/2018
″Магнит″ приобщится к дистанционной торговле через ″Почту России″?
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Ритейлер станет ″продуктовым партнером″ ″Почты России″ при поддержке ВТБ. Что бы это значило?
16/02/2018
"Деловые линии" вложатся в логистику для ecommerce
Новости
Ведение бизнеса
Доставка и логистика
Транспортная компания планирует потратить до 700 млн рублей на открытие 30 офисов для выдачи заказов из интернет-магазинов
13/02/2018
Логистика Amazon теперь и в США
Новости
Ведение бизнеса
Доставка и логистика
Корпорация начала тестировать собственный сервис доставки от продавцов-партнеров в Лос-Анджелесе
12/02/2018
В 2017 году россияне получили 300 млн онлайн-заказов из-за границы
Новости
Ведение бизнеса
Доставка и логистика
По утверждению таможенников, 90% от данного потока пришлось на Китай
12/02/2018
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