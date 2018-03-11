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07/03 Строители вложатся в доставку из магазинов
06/03 О доставке без мата
05/03 Блокчейн поможет Walmart оптимизировать доставку
02/03 Зачем Amazon "умный″ дверной глазок?
27/02 У Wildberries будет самый большой склад built-to-suit
22/02 "Почта России" готовится развивать онлайн-фудритейл
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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Новое на форуме "Доставка и логистика"
Александра Мазурова
Отзывы о работе компании СДЭК
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Qualified Qualified
Как СДЭК поздравил своих клиенток с 8 марта!
11:11
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Shop-Logistics кто работал?
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Maxim Sokolov
Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)?
11/03/2018
9232
Станислав Б.
Доставка из Мск в СПБ
10/03/2018
4
Иван Глорин
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07/03/2018
366
Владимир Бугаевский
Посоветуйте логистику для фуда. Машины для охлажденки до +6
07/03/2018
1
перейти в форум "Доставка и логистика"

Доставка и логистика

Строители вложатся в доставку из магазинов Строители вложатся в доставку из магазинов
Промышленно-строительная группа ″Ташир″ инвестирует 500 млн рублей в сервис SaveTime
07/03/2018

Новости Тенденции развития Российские тенденции

О доставке без мата О доставке без мата
Поговорим на ECOM Expo'18. Мы собрали в одном месте всех доставщиков для ecommerce - более 40 компаний, включая СДЭК, IML, DHL eCommerce, DPD, OZON Доставка, PickPoint
06/03/2018

Новости Тенденции развития Российские тенденции

Блокчейн поможет Walmart оптимизировать доставку Блокчейн поможет Walmart оптимизировать доставку
Технология позволит соблюдать особые условия при пересылке скоропортящихся товаров
05/03/2018

Новости Ведение бизнеса Доставка и логистика

Зачем Amazon "умный″ дверной глазок? Зачем Amazon "умный″ дверной глазок?
Корпорация приобрела за $1 млрд производителя домофонов Ring, чтобы доставлять онлайн-заказы в отсутствие хозяев
02/03/2018

Новости Тенденции развития Международные тенденции

У Wildberries будет самый большой склад built-to-suit У Wildberries будет самый большой склад built-to-suit
Объект на Симферопольском шоссе в Московской области будет запущен в феврале 2019 года
27/02/2018

Новости Ведение бизнеса Доставка и логистика

"Почта России" готовится развивать онлайн-фудритейл "Почта России" готовится развивать онлайн-фудритейл
Глава госоператора Николай Подгузов поделился планами по модернизации инфраструктуры компании под ecommerce
22/02/2018

Новости Открытие бизнеса Бизнес-планирование

″Магнит″ приобщится к дистанционной торговле через ″Почту России″? ″Магнит″ приобщится к дистанционной торговле через ″Почту России″?
Ритейлер станет ″продуктовым партнером″ ″Почты России″ при поддержке ВТБ. Что бы это значило?
16/02/2018

Новости Тенденции развития Российские тенденции

"Деловые линии" вложатся в логистику для ecommerce "Деловые линии" вложатся в логистику для ecommerce
Транспортная компания планирует потратить до 700 млн рублей на открытие 30 офисов для выдачи заказов из интернет-магазинов
13/02/2018

Новости Ведение бизнеса Доставка и логистика

Логистика Amazon теперь и в США Логистика Amazon теперь и в США
Корпорация начала тестировать собственный сервис доставки от продавцов-партнеров в Лос-Анджелесе
12/02/2018

Новости Ведение бизнеса Доставка и логистика

В 2017 году россияне получили 300 млн онлайн-заказов из-за границы В 2017 году россияне получили 300 млн онлайн-заказов из-за границы
По утверждению таможенников, 90% от данного потока пришлось на Китай
12/02/2018

Новости Ведение бизнеса Доставка и логистика

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Привлечение клиентов

Удержание клиентов

Ведение бизнеса

Тенденции развития


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

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