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Новое на форуме "Международные тенденции"
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Международные тенденцииБританские онлайн-магазины за год увеличили продажи почти на четверть
Такой результат обеспечила мобильная торговля
06/03/2018
Amazon не хочет продавать ″умные гаджеты″ Google
Новости
Ведение бизнеса
Юридические вопросы
С онлайн-витрины корпорации в скором времени исчезнут товары компании Nest, принадлежащей Alphabet и создающей электронику для ″умного дома″
05/03/2018
Зачем Amazon "умный″ дверной глазок?
Новости
Тенденции развития
Международные тенденции
Корпорация приобрела за $1 млрд производителя домофонов Ring, чтобы доставлять онлайн-заказы в отсутствие хозяев
02/03/2018
Rakuten заведет собственную криптовалюту
Новости
Тенденции развития
Международные тенденции
Предполагается, что технология блокчейн поможет японскому интернет-гиганту привлечь новых покупателей и повысить лояльность существующих
28/02/2018
Как растет ecommerce в Литве
Новости
Тенденции развития
Международные тенденции
Скоро каждый второй житель этой страны станет онлайн-покупателем
28/02/2018
Amazon Go расползется по США
Новости
Ведение бизнеса
Автоматизация
В этом году откроются еще шесть футуристических магазинов без касс
26/02/2018
Chanel купил долю в Farfetch ради технологий, а не продаж
Новости
Привлечение клиентов
Продвижение бренда
Французский дом моды стал миноритарным акционером в лондонском интернет-ритейлере ради сближения бренда с современными покупателями
21/02/2018
Доля мобильных покупок в США приближается к 50%
Новости
Тенденции развития
Международные тенденции
Предполагается, что в этом году она увеличится на треть до $208,29 млрд
20/02/2018
Walmart хочет купить более 40% Flipkart
Новости
Тенденции развития
Международные тенденции
Компания бросит вызов Amazon на рынке Индии
20/02/2018
Онлайн-продажи в США выросли за год на 16%
Новости
Тенденции развития
Международные тенденции
Они составляют уже 13% от общего оборота розничной торговли в стране, а их рост оказался самым высоким за последние пять лет
19/02/2018
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