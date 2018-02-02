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"Омниканальность как подростковый секс": лидеры ecommerce подвели итоги года

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06/03 Британские онлайн-магазины за год увеличили продажи почти на четверть
05/03 Amazon не хочет продавать ″умные гаджеты″ Google
02/03 Зачем Amazon "умный″ дверной глазок?
28/02 Rakuten заведет собственную криптовалюту
28/02 Как растет ecommerce в Литве
26/02 Amazon Go расползется по США
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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Главная Международные тенденции
Главная Тенденции развития Международные тенденции
Новое на форуме "Международные тенденции"
Дарья Костенко
Правила успеха Джека Ма - обсуждение
02/02/2018
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Украинцам установили порог беспошлинного ввоза - €150 - обсуждение
12/12/2017
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Катерина Завалишина
Объем интернет-рынка Украины итд
14/07/2017
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Илья Беляков
Amazon нацелился на европейский авторынок - обсуждение
14/06/2017
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Аналоги Яндекс-Маркета - Google Merchant Center и Yachoo Store
05/10/2016
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Latina
Конец компьютерного рынка или что творят?
11/02/2016
16
перейти в форум "Международные тенденции"

Международные тенденции

Британские онлайн-магазины за год увеличили продажи почти на четверть Британские онлайн-магазины за год увеличили продажи почти на четверть
Такой результат обеспечила мобильная торговля
06/03/2018

Новости Тенденции развития Международные тенденции

Amazon не хочет продавать ″умные гаджеты″ Google Amazon не хочет продавать ″умные гаджеты″ Google
С онлайн-витрины корпорации в скором времени исчезнут товары компании Nest, принадлежащей Alphabet и создающей электронику для ″умного дома″
05/03/2018

Новости Ведение бизнеса Юридические вопросы

Зачем Amazon "умный″ дверной глазок? Зачем Amazon "умный″ дверной глазок?
Корпорация приобрела за $1 млрд производителя домофонов Ring, чтобы доставлять онлайн-заказы в отсутствие хозяев
02/03/2018

Новости Тенденции развития Международные тенденции

Rakuten заведет собственную криптовалюту Rakuten заведет собственную криптовалюту
Предполагается, что технология блокчейн поможет японскому интернет-гиганту привлечь новых покупателей и повысить лояльность существующих
28/02/2018

Новости Тенденции развития Международные тенденции

Как растет ecommerce в Литве Как растет ecommerce в Литве
Скоро каждый второй житель этой страны станет онлайн-покупателем
28/02/2018

Новости Тенденции развития Международные тенденции

Amazon Go расползется по США Amazon Go расползется по США
В этом году откроются еще шесть футуристических магазинов без касс
26/02/2018

Новости Ведение бизнеса Автоматизация

Chanel купил долю в Farfetch ради технологий, а не продаж Chanel купил долю в Farfetch ради технологий, а не продаж
Французский дом моды стал миноритарным акционером в лондонском интернет-ритейлере ради сближения бренда с современными покупателями
21/02/2018

Новости Привлечение клиентов Продвижение бренда

Доля мобильных покупок в США приближается к 50% Доля мобильных покупок в США приближается к 50%
Предполагается, что в этом году она увеличится на треть до $208,29 млрд
20/02/2018

Новости Тенденции развития Международные тенденции

Walmart хочет купить более 40% Flipkart Walmart хочет купить более 40% Flipkart
Компания бросит вызов Amazon на рынке Индии
20/02/2018

Новости Тенденции развития Международные тенденции

Онлайн-продажи в США выросли за год на 16% Онлайн-продажи в США выросли за год на 16%
Они составляют уже 13% от общего оборота розничной торговли в стране, а их рост оказался самым высоким за последние пять лет
19/02/2018

Новости Тенденции развития Международные тенденции

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Открытие бизнеса

Привлечение клиентов

Удержание клиентов

Ведение бизнеса

Тенденции развития


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

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