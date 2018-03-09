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Новое на форуме "Управление ассортиментом"
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Управление ассортиментомTmall начнет торговать российской одеждой
Входящая в Alibaba Group торговая площадка будет продавать одежду брендов, которые не имеют своих интернет-магазинов
07/02/2018
От постамата до 3D: что можно пощупать руками на ECOM Expo'18
Статьи
Начинающим
Тенденции развития
Российские тенденции
8 интересных сервисов для ecommerce, которые покажут на самой большой профессиональной выставке по интернет-торговле
18/01/2018
″Почта″ выходит на продуктовый рынок
Новости
Ведение бизнеса
Управление ассортиментом
Госоператор тестирует в Тверской области дистанционную торговлю продуктами питания
18/01/2018
"Ашан" ворвется на онлайн-рынок свежих продуктов
Новости
Ведение бизнеса
Управление ассортиментом
Французский ритейлер планирует запустить доставку свежих продуктов по Москве во второй половине нынешнего года
17/01/2018
Рынок смартфонов: в тренде большие экраны и 4G
Новости
Ведение бизнеса
Управление ассортиментом
В "М.Видео" отмечают рекордный рост продаж смартфонов. Какие гаджеты предпочитают россияне?
15/01/2018
Больше всего живых ёлок покупают… в мае
Новости
Ведение бизнеса
Управление ассортиментом
Эксперты Аvito проанализировали динамику запросов на типично новогодние товары на протяжении всего года
29/12/2017
Как iPhone Х изменил интернет-рынок смартфонов
Новости
Ведение бизнеса
Управление ассортиментом
В Avito подвели итог ноябрьских продаж "умных телефонов". Новинку от Apple купили лишь 2,8% покупателей
14/12/2017
Что ищут российские модники
Новости
Ведение бизнеса
Управление ассортиментом
"Яндекс" поделился статистикой поисковых запросов, касающихся одежды, обуви и аксессуаров
13/12/2017
Готовимся к высокому сезону: 8 предновогодних советов
Статьи
Начинающим
Привлечение клиентов
SEO и продающий маркетинг
"Подарки для жены и тещи" и другие простые, но эффективные маркетинговые трюки
07/12/2017
Рынок дронов за год вырос в два раза
Новости
Ведение бизнеса
Управление ассортиментом
Наибольшей популярностью пользуются недорогие беспилотники, не требующие дополнительной регистрации
06/12/2017
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