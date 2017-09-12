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Безопасность"Битрикс 24" накрылся коммутатором
Популярная облачная CRM переезжает на немецкие сервера из-за проблем у российского хостинг-провайдера
12/02/2018
Латиноамериканский детектив: все, что известно о деле "Додо Пицца"
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Бизнес "Додо Пицца" обвинили в распространении наркотиков, а его основателя Федора Овчинникова вызвали на допрос. Официально - пока в качестве свидетеля
09/02/2018
Мошенники целый месяц прикидывались "Ашаном"
Новости
Ведение бизнеса
Безопасность
В Google Play было размещено фальшивое приложение с торговым знаком ритейлера, воровавшее деньги со счетов установивших программу пользователей
17/01/2018
Защитить сайт под Новый Год можно со скидкой
Новости
Ведение бизнеса
Безопасность
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28/12/2017
Онлайн-касса дала сбой: что делать?
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Начинающим
Ведение бизнеса
Бухгалтерия и налогообложение
Можно не останавливать работу, если сбой произошел не по вашей вине. Но обязательно надо известить налоговую
25/12/2017
Черная среда: сбой онлайн-касс обошелся ритейлерам в миллиарды рублей
Новости
Ведение бизнеса
Безопасность
Как из-за ошибки в строчке кода по всей стране забуксовала торговля
20/12/2017
The Furnish атаковали в "Черную пятницу"
Новости
Ведение бизнеса
Безопасность
Интернет-магазин дизайнерской мебели подвергся DDOS-атаке
24/11/2017
Мошенники "порыбачат" во время распродажи
Новости
Ведение бизнеса
Безопасность
"Лаборатория Касперского" предупредила об увеличении числа фишинговых атак
24/11/2017
Данные покупателей AliExpress утекли через фальшивые купоны
Новости
Ведение бизнеса
Безопасность
В преддверии сезона распродаж на сайте популярного маркетплейса обнаружилась опасная уязвимость
22/11/2017
Время бронировать стенды на ECOM Expo'18
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Открытие бизнеса
Бизнес-планирование
Открыта регистрация экспонентов на крупнейшую в Восточной Европе выставку технологий для ecommerce. Ближайшие недели действуют самые привлекательные цены на стенды!
14/11/2017
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