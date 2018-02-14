Новое на форуме "Обучение и управление персоналом"
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Обучение и управление персоналомЧто умеют чат-боты в ecommerce?
И правда ли, что они скоро заменят продажников
07/03/2018
От постамата до 3D: что можно пощупать руками на ECOM Expo'18
Статьи
Начинающим
Тенденции развития
Российские тенденции
8 интересных сервисов для ecommerce, которые покажут на самой большой профессиональной выставке по интернет-торговле
18/01/2018
Убойные выходные: 9 идей, как не заснуть в первый день на работе
Статьи
Начинающим
Тенденции развития
Российские тенденции
Вернуться к работе после каникул бывает трудно даже трудоголикам. Если вам тяжело впрягаться в рабочий ритм, эта статья – для вас
14/01/2018
Кто почём в российской ecommerce 1
Новости
Ведение бизнеса
Обучение и управление персоналом
В Hays узнали, как в 2017 году в России изменились зарплаты в области ecommerce
12/12/2017
Как это было: выложен фотоотчет с конференции "Электронная торговля"
Новости
Открытие бизнеса
Бизнес-планирование
Фотоальбом от организаторов главного ecommerce-события страны. В наш объектив попали все!
02/11/2017
Минпромторг вынес на обсуждение Стратегию развития ecommerce
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Читайте и комментируйте на форуме Oborot.ru. Этот документ определит правила игры в российской ecommerce на ближайшие 8 лет
18/10/2017
"Электронная торговля – 2017": live-трансляция из соцсетей
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Следите в онлайне за всеми новостями с крупнейшей в России конференции по ecommerce!
18/10/2017
Тимати, 1500 заказов в сутки на третий месяц и другие факты о финалистах премии "Большой оборот-2017"
Новости
Ведение бизнеса
Общий менеджмент
Эксперты назвали лучших в российской ecommerce. Опубликованы шорт-листы главной профессиональной премии в сфере интернет-торговли. Победители определятся 19 октября
12/10/2017
Шесть горячих докладов "ЭТ-2017": выбор редакции
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Редакция Oborot.ru выбрала 6 топ-спикеров крупнейшей российской конференции по интернет- и мультиканальному ритейлу, чтобы рассказать о них подробнее
18/09/2017
Amazon вербует китайцев
Новости
Тенденции развития
Международные тенденции
Американский интернет-гигант ищет около 1300 специалистов, проживающих в Китае: от программистов до дизайнеров
14/09/2017
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