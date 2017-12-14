Новое на форуме "Контент"
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КонтентМой пиар-менеджер – святой Валентин
Если вы уже устали придумывать идеи промоакций к Дню всех влюбленных - вам сюда. Два десятка отличных идей от российских и зарубежных интернет-магазинов
13/02/2018
"Судный день" от Facebook
Статьи
Аналитика
Привлечение клиентов
Эффективность рекламы
Чего именно хочет Цукерберг и как с этим жить? Рассказываем о новых алгоритмах формирования новостной ленты, и как продраться сквозь них к пользователю.
31/01/2018
Карточные фокусы ecommerce
Статьи
Начинающим
Удержание клиентов
Контент
Семь небанальных подсказок как улучшить товарную карточку интернет-магазина. Чем полезны мануалы и что такое рич-контент
25/01/2018
Готовимся к высокому сезону: 8 предновогодних советов
Статьи
Начинающим
Привлечение клиентов
SEO и продающий маркетинг
"Подарки для жены и тещи" и другие простые, но эффективные маркетинговые трюки
07/12/2017
Avito тоже ищет по фото
Новости
Удержание клиентов
Контент
Площадка стала первым российским мультикатегорийным сайтом объявлений, который ввел такую функцию
07/12/2017
Победа над "Баден-Баденом": как вывести сайт из-под санкций "Яндекса" 1
Статьи
Начинающим
Привлечение клиентов
SEO и продающий маркетинг
Режем тексты без ножа и меняем стратегию оптимизации. Пошаговый алгоритм, который поможет выйти из-под санкций Яндекса
23/11/2017
Что и как продавать в «Черную пятницу»
Статьи
Начинающим
Удержание клиентов
CRM и повторные продажи
Сколько "сбросить" с цены и как подобрать правильный ассортимент для распродажи. Советы ритейлерам от организаторов «Настоящей Черной Пятницы» и Price.ru
13/11/2017
"Кто здесь?" Агенты влияния в интернет-маркетинге
Статьи
Аналитика
Привлечение клиентов
Продвижение бренда
В театре анонимусов можно многое. Сформировать мнение, отвлечь негативные отзывы и "похоронить" их в глухом углу ВКонтакте. Даже создать фейкового конкурента. Главное - не заигрываться
10/11/2017
Есть ли будущее у интернет-магазинов? 6
Статьи
Аналитика
Тенденции развития
Российские тенденции
Бренды подбираются к потребителю на расстояние одного клика, а поисковые гиганты развивают собственные маркетплейсы. Найдется ли в этой схеме место для интернет-магазинов - или они обречены вымереть, как динозавры?
08/11/2017
Как это было: выложен фотоотчет с конференции "Электронная торговля"
Новости
Открытие бизнеса
Бизнес-планирование
Фотоальбом от организаторов главного ecommerce-события страны. В наш объектив попали все!
02/11/2017
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