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Новое на форуме "Продвижение бренда"
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Продвижение бренда"Яндекс" изучил, что покупают в онлайне к 8 марта
О чем мечтают женщины и за чем приходят онлайн мужчины
07/03/2018
За сколько интернет-магазину продавать рекламу брендам?
Статьи
Начинающим
Привлечение клиентов
Эффективность рекламы
Как рассчитать оптимальную цену для рекламных инструментов. Внутри готовая таблица для расчетов, подставляйте свои показатели и пользуйтесь
27/02/2018
Chanel купил долю в Farfetch ради технологий, а не продаж
Новости
Привлечение клиентов
Продвижение бренда
Французский дом моды стал миноритарным акционером в лондонском интернет-ритейлере ради сближения бренда с современными покупателями
21/02/2018
Мой пиар-менеджер – святой Валентин
Статьи
Начинающим
Привлечение клиентов
Эффективность рекламы
Если вы уже устали придумывать идеи промоакций к Дню всех влюбленных - вам сюда. Два десятка отличных идей от российских и зарубежных интернет-магазинов
13/02/2018
"Яндекс.Маркет" продвинет предложения со скидками
Новости
Привлечение клиентов
Продвижение бренда
Плата за продвижение скидочного предложения будет отменена, а добросовестные предложения соберут в раздел распродаж
13/02/2018
"Судный день" от Facebook
Статьи
Аналитика
Привлечение клиентов
Эффективность рекламы
Чего именно хочет Цукерберг и как с этим жить? Рассказываем о новых алгоритмах формирования новостной ленты, и как продраться сквозь них к пользователю.
31/01/2018
Табак в Сети: контакт с клиентами важнее продаж
Новости
Открытие бизнеса
Первые шаги
Владелец Winston и Camel открыл в России интернет-магазин, в котором продает электронные сигареты и сменные картриджы к ним
29/01/2018
Zara сближает онлайн и офлайн 1
Новости
Привлечение клиентов
Продвижение бренда
Клиенты модного ритейлера будут совершать интернет-покупки, находясь непосредственно в магазине
29/01/2018
"Острая подача": 7 выпуск
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Свежий выпуск самого неполиткорректного видеоблога о российской ecommerce
12/01/2018
"ВКонтакте" запустила новую рекламную платформу
Новости
Привлечение клиентов
SEO и продающий маркетинг
Новый сервис соцсети поможет онлайн-продавцам ускорить запуск рекламной кампании
25/12/2017
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