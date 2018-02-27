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Новое на форуме "Дизайн и usability"
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Elena F.
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Дизайн и usabilityКак сортировать товары в категории? 2
Практическое пособие для интернет-магазина с готовыми формулами для сортировки: бери и пользуйся. Бонус: конструктор формул под разные цели
20/02/2018
Мой пиар-менеджер – святой Валентин
Статьи
Начинающим
Привлечение клиентов
Эффективность рекламы
Если вы уже устали придумывать идеи промоакций к Дню всех влюбленных - вам сюда. Два десятка отличных идей от российских и зарубежных интернет-магазинов
13/02/2018
Как 3D-картинки помогают продавать
Новости
Удержание клиентов
Дизайн и usability
По данным "Эльдорадо", объемные изображения товаров на карточках интернет-магазина увеличивают конверсию до 30%
05/02/2018
Карточные фокусы ecommerce
Статьи
Начинающим
Удержание клиентов
Контент
Семь небанальных подсказок как улучшить товарную карточку интернет-магазина. Чем полезны мануалы и что такое рич-контент
25/01/2018
От постамата до 3D: что можно пощупать руками на ECOM Expo'18
Статьи
Начинающим
Тенденции развития
Российские тенденции
8 интересных сервисов для ecommerce, которые покажут на самой большой профессиональной выставке по интернет-торговле
18/01/2018
"Острая подача": 7 выпуск
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Свежий выпуск самого неполиткорректного видеоблога о российской ecommerce
12/01/2018
Базовые правила удобной корзины
Статьи
Начинающим
Удержание клиентов
Дизайн и usability
Посмотрите, как известные компании упрощают жизнь своим клиентам и позаимствуйте лучшие решения
28/12/2017
Airbnb экспериментирует с VR
Новости
Удержание клиентов
Дизайн и usability
Предполагается, что технология поможет упростить выбор жилья и улучшить опыт путешествий клиентов
14/12/2017
Чего ждет покупатель от поиска в интернет-магазине
Статьи
Начинающим
Удержание клиентов
Дизайн и usability
Поиск на сайте интернет-магазина может стать очень эффективным инструментом повышения конверсии. Посмотрите, как это можно сделать
14/12/2017
Готовимся к высокому сезону: 8 предновогодних советов
Статьи
Начинающим
Привлечение клиентов
SEO и продающий маркетинг
"Подарки для жены и тещи" и другие простые, но эффективные маркетинговые трюки
07/12/2017
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