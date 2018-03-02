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Новое на форуме "Нестандартные методы продвижения"
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Нестандартные методы продвиженияAliExpress запускает в России программу лояльности 1
С ее помощью площадка рассчитывает удвоить средний чек
07/03/2018
Что умеют чат-боты в ecommerce?
Статьи
Аналитика
Ведение бизнеса
Автоматизация
И правда ли, что они скоро заменят продажников
07/03/2018
Rakuten заведет собственную криптовалюту
Новости
Тенденции развития
Международные тенденции
Предполагается, что технология блокчейн поможет японскому интернет-гиганту привлечь новых покупателей и повысить лояльность существующих
28/02/2018
Amazon Go расползется по США
Новости
Ведение бизнеса
Автоматизация
В этом году откроются еще шесть футуристических магазинов без касс
26/02/2018
Как заработать на "ненужных подарках"
Новости
Открытие бизнеса
Первые шаги
В Москве появился онлайн-сервис, предлагающий обменять носки, полученные 23 февраля, на розы к 8 марта
26/02/2018
УАЗ запустил интернет-магазин… одежды
Новости
Привлечение клиентов
Нестандартные методы продвижения
Автопроизводитель будет продавать онлайн костюмы, толстовки, свитшоты, майки и шапки
22/02/2018
Видеоролик DNS вместо подарков "прорекламировал" семейное насилие 2
Новости
Привлечение клиентов
Нестандартные методы продвижения
Когда маркетинг пробивает дно
22/02/2018
Мой пиар-менеджер – святой Валентин
Статьи
Начинающим
Привлечение клиентов
Эффективность рекламы
Если вы уже устали придумывать идеи промоакций к Дню всех влюбленных - вам сюда. Два десятка отличных идей от российских и зарубежных интернет-магазинов
13/02/2018
"Алису" научили принимать онлайн-заказы
Новости
Привлечение клиентов
Нестандартные методы продвижения
"Яндекс" и "Папа Джонс" готовят проект по заказу еды с помощью голосового помощника поисковика
12/02/2018
Объявления с картинками покажут в видео
Новости
Привлечение клиентов
Нестандартные методы продвижения
В ближайшее время видеодополнения, созданные из простых изображений, начнут показываться в "Видеосети "Яндекса"
08/02/2018
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