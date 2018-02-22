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Natalie Andreeva
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Сергей Ершов
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Юридические вопросыAmazon не хочет продавать ″умные гаджеты″ Google
С онлайн-витрины корпорации в скором времени исчезнут товары компании Nest, принадлежащей Alphabet и создающей электронику для ″умного дома″
05/03/2018
Роспотребнадзор рассудит покупателей и интернет-магазины
Новости
Ведение бизнеса
Юридические вопросы
В середине марта ведомство займется созданием правил для досудебного решения споров между онлайн-продавцами и потребителями
05/03/2018
"Почта" готовится принимать сборы за онлайн-покупки
Новости
Ведение бизнеса
Юридические вопросы
Заняться этим госоператор может уже со второй половины 2018 года
02/03/2018
Сделка ″Яндекса″ и ″Сбербанка″ будет закрыта летом
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
ФАС против совместного предприятия не возражает
01/03/2018
Rakuten заведет собственную криптовалюту
Новости
Тенденции развития
Международные тенденции
Предполагается, что технология блокчейн поможет японскому интернет-гиганту привлечь новых покупателей и повысить лояльность существующих
28/02/2018
"Дочка" LG ответит за "ценовых роботов"
Новости
Ведение бизнеса
Юридические вопросы
ФАС признала компанию виновной в воздействии на реселлеров с целью соблюдения рекомендованных розничных цен
27/02/2018
На пути лекарств в онлайн встала бюрократия
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Чиновники снова тормозят принятие закона об онлайн-торговле медицинскими препаратами
27/02/2018
ФАС запретила "копипастить" с Avito
Новости
Ведение бизнеса
Юридические вопросы
Ведомство может оштрафовать "ЦИАН" на 500 тысяч рублей за копирование объявлений с площадки конкурента
26/02/2018
Основателя "Додо пиццы" пообещали больше не вызывать к следователю
Новости
Ведение бизнеса
Юридические вопросы
Похоже, что полиция перестала подозревать сервис доставки пиццы в организации "наркотрафика из Латинской Америки"
22/02/2018
Алкоголь не попадет в Сеть в этом году
Новости
Ведение бизнеса
Юридические вопросы
Согласно доработанной версии законопроекта, ритейлеры смогут продавать спиртное онлайн не раньше 2022 года
21/02/2018
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