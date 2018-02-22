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Персональные данные: где интернет-магазину "подстелить соломку"?

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05/03 Amazon не хочет продавать ″умные гаджеты″ Google
05/03 Роспотребнадзор рассудит покупателей и интернет-магазины
02/03 "Почта" готовится принимать сборы за онлайн-покупки
01/03 Сделка ″Яндекса″ и ″Сбербанка″ будет закрыта летом
28/02 Rakuten заведет собственную криптовалюту
27/02 "Дочка" LG ответит за "ценовых роботов"
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ФАС признала компанию виновной в воздействии на реселлеров с целью соблюдения рекомендованных розничных цен Обработка персональных данных для интернет-магазинов
ФАС признала компанию виновной в воздействии на реселлеров с целью соблюдения рекомендованных розничных цен Персональные данные: где интернет-магазину "подстелить соломку"?
ФАС признала компанию виновной в воздействии на реселлеров с целью соблюдения рекомендованных розничных цен Загляните в мир будущего на ECOM Expo'17
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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Главная Юридические вопросы
Главная Ведение бизнеса Юридические вопросы
Новое на форуме "Юридические вопросы"
Natalie Andreeva
Законно ли в свете 54-ФЗ выставлять счет клиентам и получать от них деньги на расчетный счет
22/02/2018
2
Надежда Горбунова
Возврат товаров в интернет-магазин. Все, что вы хотели знать - обсуждение
15/02/2018
9
Andrey Grankin
В США снова внесли Taobao в "черный список" - обсуждение
16/01/2018
2
Сергей Степанов
Курьеров из интернет-аптек начали штрафовать - обсуждение
30/12/2017
2
Павел Коротов
В ФАС поддержали "налог на AliExpress" - обсуждение
07/12/2017
4
Сергей Ершов
Товарные знаки-претензии((
09/11/2017
3
Oleg E.
Недостоверная информация о продавце. Это нарушение?
06/11/2017
2
перейти в форум "Юридические вопросы"

Юридические вопросы

Amazon не хочет продавать ″умные гаджеты″ Google Amazon не хочет продавать ″умные гаджеты″ Google
С онлайн-витрины корпорации в скором времени исчезнут товары компании Nest, принадлежащей Alphabet и создающей электронику для ″умного дома″
05/03/2018

Новости Ведение бизнеса Юридические вопросы

Роспотребнадзор рассудит покупателей и интернет-магазины Роспотребнадзор рассудит покупателей и интернет-магазины
В середине марта ведомство займется созданием правил для досудебного решения споров между онлайн-продавцами и потребителями
05/03/2018

Новости Ведение бизнеса Юридические вопросы

"Почта" готовится принимать сборы за онлайн-покупки "Почта" готовится принимать сборы за онлайн-покупки
Заняться этим госоператор может уже со второй половины 2018 года
02/03/2018

Новости Ведение бизнеса Юридические вопросы

Сделка ″Яндекса″ и ″Сбербанка″ будет закрыта летом Сделка ″Яндекса″ и ″Сбербанка″ будет закрыта летом
ФАС против совместного предприятия не возражает
01/03/2018

Новости Тенденции развития Российские тенденции

Rakuten заведет собственную криптовалюту Rakuten заведет собственную криптовалюту
Предполагается, что технология блокчейн поможет японскому интернет-гиганту привлечь новых покупателей и повысить лояльность существующих
28/02/2018

Новости Тенденции развития Международные тенденции

"Дочка" LG ответит за "ценовых роботов" "Дочка" LG ответит за "ценовых роботов"
ФАС признала компанию виновной в воздействии на реселлеров с целью соблюдения рекомендованных розничных цен
27/02/2018

Новости Ведение бизнеса Юридические вопросы

На пути лекарств в онлайн встала бюрократия На пути лекарств в онлайн встала бюрократия
Чиновники снова тормозят принятие закона об онлайн-торговле медицинскими препаратами
27/02/2018

Новости Тенденции развития Российские тенденции

ФАС запретила "копипастить" с Avito ФАС запретила "копипастить" с Avito
Ведомство может оштрафовать "ЦИАН" на 500 тысяч рублей за копирование объявлений с площадки конкурента
26/02/2018

Новости Ведение бизнеса Юридические вопросы

Основателя "Додо пиццы" пообещали больше не вызывать к следователю Основателя "Додо пиццы" пообещали больше не вызывать к следователю
Похоже, что полиция перестала подозревать сервис доставки пиццы в организации "наркотрафика из Латинской Америки"
22/02/2018

Новости Ведение бизнеса Юридические вопросы

Алкоголь не попадет в Сеть в этом году Алкоголь не попадет в Сеть в этом году
Согласно доработанной версии законопроекта, ритейлеры смогут продавать спиртное онлайн не раньше 2022 года
21/02/2018

Новости Ведение бизнеса Юридические вопросы

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Открытие бизнеса

Привлечение клиентов

Удержание клиентов

Ведение бизнеса

Тенденции развития


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

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