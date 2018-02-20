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Новое на форуме "Платежные системы"
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Леонид Бергман
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Платежные системыГотовьтесь принимать оплату через VK Pay
Платежный сервис "ВКонтакте" будет работать на базе действующей системы денежных переводов, поддерживать кэшбэк и иметь встроенную CRM-систему
10:08
Mail.ru продаст рекламу за криптовалюту
Новости
Ведение бизнеса
Платежные системы
Рекламодатели "Одноклассников", "ВКонтакте" и других площадок холдинга смогут расплачиваться за услуги при помощи биткоина и Bitcoin cash
07/03/2018
Власти задумались о платежной системе в мессенджерах
Новости
Ведение бизнеса
Платежные системы
В правительстве готовятся, что через пять лет все можно будет оплатить через смартфон
01/03/2018
"ВКонтакте" запустила функционал для групповых покупок
Новости
Ведение бизнеса
Платежные системы
Новая опция доступна в беседах, деньги выводятся на привязанную к соцсети карту
01/03/2018
Rakuten заведет собственную криптовалюту
Новости
Тенденции развития
Международные тенденции
Предполагается, что технология блокчейн поможет японскому интернет-гиганту привлечь новых покупателей и повысить лояльность существующих
28/02/2018
Навредит ли принуждение к "Миру" интернет-торговле?
Новости
Ведение бизнеса
Платежные системы
Министр связи утверждает, что нет, но "сфера чувствительная"
28/02/2018
Google объединил платежные сервисы
Новости
Ведение бизнеса
Платежные системы
Компания консолидировала их под единым брендом Google Pay
21/02/2018
WhatsApp тестирует свой платежный сервис
Новости
Ведение бизнеса
Платежные системы
Сервис WhatsApp Pay, который пока доступен лишь в Индии, позволит принимать оплату за покупки прямо в мессенджере
12/02/2018
Фактор надежности: как интернет-магазину закрыть кассовые разрывы?
Статьи
Начинающим
Открытие бизнеса
Бизнес-планирование
Разбираемся в плюсах и минусах факторинга
06/02/2018
eBay сменит основную платежную систему
Новости
Ведение бизнеса
Платежные системы
Вместо PayPal маркетплейс выбрал сервис нидерландской компании Adyen
05/02/2018
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