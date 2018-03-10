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Новое на форуме "Автоматизация"
Александр Камушкин
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АвтоматизацияЧто умеют чат-боты в ecommerce?
И правда ли, что они скоро заменят продажников
07/03/2018
"Прозапас" переждёт лето в "холодильнике"
Новости
Ведение бизнеса
Автоматизация
Сооснователи онлайн-дискаунтера замораживают площадку до осени и делятся опытом, почему у них не получилось реализовать американскую бизнес-модель
02/03/2018
"Метрика" советует магазинщикам обновить код
Новости
Ведение бизнеса
Автоматизация
С 27 марта сервис прекратит поддержку устаревшего способа передачи ecommerce-данных
28/02/2018
Amazon Go расползется по США
Новости
Ведение бизнеса
Автоматизация
В этом году откроются еще шесть футуристических магазинов без касс
26/02/2018
Как сортировать товары в категории? 2
Статьи
Начинающим
Открытие бизнеса
Сайт и приложение
Практическое пособие для интернет-магазина с готовыми формулами для сортировки: бери и пользуйся. Бонус: конструктор формул под разные цели
20/02/2018
"Яндекс.Маркет" назвал дату запуска раздела со скидками
Новости
Ведение бизнеса
Автоматизация
Он появится в начале весны, на старте в нем будут собраны товары по тематикам с учетом сезонности
19/02/2018
"Додо Пицца" может внедрить кнопку для заказа пиццы
Новости
Ведение бизнеса
Автоматизация
Компания начнет тестировать аналог Dash Button от Amazon, умеющий к тому же отслеживать активность клиентов
31/01/2018
Amazon открыл магазин будущего
Новости
Ведение бизнеса
Автоматизация
В центре Сиэтла открылся магазин Amazon Go, в котором нет кассиров, но есть технология компьютерного зрения
23/01/2018
Свежий опыт от Walmart: реальные фото товаров вместо стоковых
Новости
Ведение бизнеса
Автоматизация
Ритейлер запатентовал технологию, которая сканирует товар в реальном времени на складе и отправляет картинку покупателю
22/01/2018
От постамата до 3D: что можно пощупать руками на ECOM Expo'18
Статьи
Начинающим
Тенденции развития
Российские тенденции
8 интересных сервисов для ecommerce, которые покажут на самой большой профессиональной выставке по интернет-торговле
18/01/2018
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