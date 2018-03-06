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Новое на форуме "SEO и продающий маркетинг"
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SEO и продающий маркетингAdWords обновил свой API
Теперь сервис поддерживает специальные типы кликов для товарных объявлений
05/03/2018
"ВКонтакте" разрешила меняться аудиториями
Новости
Привлечение клиентов
SEO и продающий маркетинг
Соцсеть позволит бизнесу таргетировать рекламу на недоступные ранее сегменты аудитории
02/03/2018
Мой пиар-менеджер – святой Валентин
Статьи
Начинающим
Привлечение клиентов
Эффективность рекламы
Если вы уже устали придумывать идеи промоакций к Дню всех влюбленных - вам сюда. Два десятка отличных идей от российских и зарубежных интернет-магазинов
13/02/2018
Google усложнил правила для билетных реселлеров
Новости
Привлечение клиентов
SEO и продающий маркетинг
AdWords запретит размещать рекламу билетов на мероприятия несертифицированным онлайн-продавцам
08/02/2018
"Одноклассники" внедрили систему продвижения постов
Новости
Привлечение клиентов
SEO и продающий маркетинг
Владельцы групп в соцсети смогут продвигать публикации с учетом возраста, пола, интересов, уровню дохода и географии аудитории
05/02/2018
Instagram разрешил больше рекламных stories
Новости
Привлечение клиентов
SEO и продающий маркетинг
Рекламодатели смогут загружать несколько рекламных stories подряд, делая из них "карусель"
02/02/2018
AdWords снова расширяет объявления
Новости
Привлечение клиентов
SEO и продающий маркетинг
Сервис от Google тестирует объявления с указанием скорости ответа на e-mail и сроком доставки
01/02/2018
Нанять робота: что умеют чат-боты для ecommerce
Статьи
Аналитика
Привлечение клиентов
Нестандартные методы продвижения
Покупка пиццы у робота — реалия 2018 года. Как устроены чат-боты и как их использовать в интернет-бизнесе
01/02/2018
Google добавил в выдачу новую карусель
Новости
Привлечение клиентов
SEO и продающий маркетинг
Карусель "Лучшие товары" показывает искомые вещи ровно тогда, когда их ищут
26/01/2018
Google добавит фактор скорости в мобильное ранжирование
Новости
Привлечение клиентов
SEO и продающий маркетинг
Скорость загрузки мобильной версии сайта станет одним из факторов ранжирования в мобильной версии Google
19/01/2018
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