Новое на форуме "Российские тенденции"
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Российские тенденции86% россиян готовы покупать контрафакт
Но дарить подделки готовы не все из них
10:26
Из "Юлмарта" ушел директор по Московскому региону
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Команда покидает корабль?
07/03/2018
"Яндекс" изучил, что покупают в онлайне к 8 марта
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Тенденции развития
Российские тенденции
О чем мечтают женщины и за чем приходят онлайн мужчины
07/03/2018
AliExpress запускает в России программу лояльности 1
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
С ее помощью площадка рассчитывает удвоить средний чек
07/03/2018
Строители вложатся в доставку из магазинов
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Промышленно-строительная группа ″Ташир″ инвестирует 500 млн рублей в сервис SaveTime
07/03/2018
За какими лекарствами идут в Рунет?
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
За теми, которые стесняются покупать в аптеках
07/03/2018
Что умеют чат-боты в ecommerce?
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Автоматизация
И правда ли, что они скоро заменят продажников
07/03/2018
О доставке без мата
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Тенденции развития
Российские тенденции
Поговорим на ECOM Expo'18. Мы собрали в одном месте всех доставщиков для ecommerce - более 40 компаний, включая СДЭК, IML, DHL eCommerce, DPD, OZON Доставка, PickPoint
06/03/2018
Google: 65% пользователей используют и компьютер, и смартфон
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Компания провела исследование поведения россиян в Интернете и выявила основные тренды
06/03/2018
"Детский мир" наметил цели в Сети
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Тенденции развития
Российские тенденции
Компания планирует нарастить долю выручки от онлайн-продаж до 10-15% к 2021 году
06/03/2018
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