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Аналитика
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07/03 OZON получит $61 млн инвестиций
07/03 Новый проект Фалдина за сутки привлек 15 млн рублей
02/03 В маркетплейс услуг для детей вложили 10 млн рублей
26/02 Долг "Юлмарта" размером $30 млн отдадут акциями
14/02 E96 прекратил принимать заказы
06/02 Instamart снова привлек инвестиции
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Лев Хасис инвестировал в сервис доставки продуктов и стал одним из крупнейших совладельцев компании "Кредитование интернет-магазинов - это конвейер"
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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Главная Привлечение инвестиций
Главная Открытие бизнеса Привлечение инвестиций
Новое на форуме "Привлечение инвестиций"
Термолайф Термолайфов
Заработок на торговле стройматериалами
12:39
1
Sherif34Ru Sherif34Ru
Продам интернет-магазин Apple Iphone
09:32
2
Андрей Голдунов
Нужен парнер для развития продаж травяных чаев через интернет-магазин
02/03/2018
14
andrey us
Продам интернет-магазин и маркетплейс
25/02/2018
Александр Любин
Привлеку до 30 млн инвестиций в действующий бизнес за 5 дней
19/02/2018
1
Сергей Евтешин
Ищу инвестора(партнера), действующая компания.
15/02/2018
1
Алекс Анишенко
Продаю сайт бизнес по продаже очков
14/02/2018
1
перейти в форум "Привлечение инвестиций"

Привлечение инвестиций

OZON получит $61 млн инвестиций OZON получит $61 млн инвестиций
Акционеры дадут денег на развитие логистической инфраструктуры и новые проекты
07/03/2018

Новости Открытие бизнеса Привлечение инвестиций

Новый проект Фалдина за сутки привлек 15 млн рублей Новый проект Фалдина за сутки привлек 15 млн рублей
Инвесторам интернет-магазина детской одежды Little Gentrys предложено 22% годовых и ежемесячные выплаты
07/03/2018

Новости Открытие бизнеса Привлечение инвестиций

В маркетплейс услуг для детей вложили 10 млн рублей В маркетплейс услуг для детей вложили 10 млн рублей
Инвестиции пойдут на расширение партнёрской сети и разработку мобильного приложения
02/03/2018

Новости Открытие бизнеса Привлечение инвестиций

Долг "Юлмарта" размером $30 млн отдадут акциями Долг "Юлмарта" размером $30 млн отдадут акциями
Новым совладельцем интернет-ритейлера может стать бенефициар кипрской Ledaro Михаил Скигин
26/02/2018

Новости Открытие бизнеса Привлечение инвестиций

E96 прекратил принимать заказы E96 прекратил принимать заказы
Интернет-магазин столкнулся с финансовыми трудностями и временно не принимает заказы
14/02/2018

Новости Открытие бизнеса Привлечение инвестиций

Instamart снова привлек инвестиции Instamart снова привлек инвестиции
Лев Хасис инвестировал в сервис доставки продуктов и стал одним из крупнейших совладельцев компании
06/02/2018

Новости Открытие бизнеса Привлечение инвестиций

LavkaLavka выиграла суд в защиту криптовалюты LavkaLavka выиграла суд в защиту криптовалюты
Компания настаивает, что ее виртуальные биокоины - это своего рода баллы программы лояльности
02/02/2018

Новости Ведение бизнеса Юридические вопросы

ICO Telegram: что это значит для ecommerce ICO Telegram: что это значит для ecommerce
Павел Дуров создает блокчейн-интернет на базе мессенджера Telegram. Какие возможности это даст ecommerce?
19/01/2018

Статьи Аналитика Тенденции развития Международные тенденции

"Везет" ждет инвестиции с востока "Везет" ждет инвестиции с востока
Группа компаний, владеющая онлайн-сервисом заказа такси, ищет в Китае и Японии инвесторов, которые вложат в нее $200 млн. Средства планируется потратить на приложения, маркетинговые расходы и региональную экспансию сервиса
18/01/2018

Новости Ведение бизнеса Общий менеджмент

Сервис грузового такси нашел инвестиции в Чехии Сервис грузового такси нашел инвестиции в Чехии
Стартап Mover привлек $1,2 млн на запуск новых продуктов "MOVER.Переезды" и "МOVER.Доставка"
15/01/2018

Новости Открытие бизнеса Привлечение инвестиций

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Открытие бизнеса

Привлечение клиентов

Удержание клиентов

Ведение бизнеса

Тенденции развития


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

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