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Новое на форуме "Привлечение инвестиций"
andrey us
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Привлечение инвестицийOZON получит $61 млн инвестиций
Акционеры дадут денег на развитие логистической инфраструктуры и новые проекты
07/03/2018
Новый проект Фалдина за сутки привлек 15 млн рублей
Новости
Открытие бизнеса
Привлечение инвестиций
Инвесторам интернет-магазина детской одежды Little Gentrys предложено 22% годовых и ежемесячные выплаты
07/03/2018
В маркетплейс услуг для детей вложили 10 млн рублей
Новости
Открытие бизнеса
Привлечение инвестиций
Инвестиции пойдут на расширение партнёрской сети и разработку мобильного приложения
02/03/2018
Долг "Юлмарта" размером $30 млн отдадут акциями
Новости
Открытие бизнеса
Привлечение инвестиций
Новым совладельцем интернет-ритейлера может стать бенефициар кипрской Ledaro Михаил Скигин
26/02/2018
E96 прекратил принимать заказы
Новости
Открытие бизнеса
Привлечение инвестиций
Интернет-магазин столкнулся с финансовыми трудностями и временно не принимает заказы
14/02/2018
Instamart снова привлек инвестиции
Новости
Открытие бизнеса
Привлечение инвестиций
Лев Хасис инвестировал в сервис доставки продуктов и стал одним из крупнейших совладельцев компании
06/02/2018
LavkaLavka выиграла суд в защиту криптовалюты
Новости
Ведение бизнеса
Юридические вопросы
Компания настаивает, что ее виртуальные биокоины - это своего рода баллы программы лояльности
02/02/2018
ICO Telegram: что это значит для ecommerce
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Тенденции развития
Международные тенденции
Павел Дуров создает блокчейн-интернет на базе мессенджера Telegram. Какие возможности это даст ecommerce?
19/01/2018
"Везет" ждет инвестиции с востока
Новости
Ведение бизнеса
Общий менеджмент
Группа компаний, владеющая онлайн-сервисом заказа такси, ищет в Китае и Японии инвесторов, которые вложат в нее $200 млн. Средства планируется потратить на приложения, маркетинговые расходы и региональную экспансию сервиса
18/01/2018
Сервис грузового такси нашел инвестиции в Чехии
Новости
Открытие бизнеса
Привлечение инвестиций
Стартап Mover привлек $1,2 млн на запуск новых продуктов "MOVER.Переезды" и "МOVER.Доставка"
15/01/2018
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