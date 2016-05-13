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Телефн 8-800 и прямой московский номер - надо ли?
13/05/2016
Крутик, у меня магазин один, расчитан на регионы. Бесплатно люди звонят очень охотно. За деньги - нет. Даже между 8-800 и региональным я выберу 8-800, потому что за спрос денег не берут.
Люди хотят не просто купить, но еще и пообщаться (голосом). Общение делает нас людьми, а не андроидами
Крутик, у меня магазин один, расчитан на регионы. Бесплатно люди звонят очень охотно. За деньги - нет. Даже между 8-800 и региональным я выберу 8-800, потому что за спрос денег не берут.
Люди хотят не просто купить, но еще и пообщаться (голосом). Общение делает нас людьми, а не андроидами
13/05/2016
Это бизнес.
Вы мне найдите, хотябы один успешный зарубежный магазин, с колл центром?
За все нужно платить.
Из моей статистике, те кто больше говорят, меньше всего покупают! Через несколько минут, они сделают еще пару звонков к другим, и забудут о вас вообще!
Или устроят очередные крысиные бега.
Т.е вы оплачиваете и тратите время на "Пустышек".
Вы тратите не только свое операционное время, но и несете прямые затраты.
В то время, как люди заполняющие форму заказа, знают, что хотят конкретно! Это и есть задача ИМ.
Если уж и открывать 8-800, то только для виду или под определенный контингент и маржу!
P.S.
Я тут прямой вопрос задал, 8-800 и конверсия?
Anton Shishkin:
Люди хотят не просто купить, но еще и пообщаться (голосом). Общение делает нас людьми, а не андроидами
Люди хотят не просто купить, но еще и пообщаться (голосом). Общение делает нас людьми, а не андроидами
Это бизнес.
Вы мне найдите, хотябы один успешный зарубежный магазин, с колл центром?
За все нужно платить.
Из моей статистике, те кто больше говорят, меньше всего покупают! Через несколько минут, они сделают еще пару звонков к другим, и забудут о вас вообще!
Или устроят очередные крысиные бега.
Т.е вы оплачиваете и тратите время на "Пустышек".
Вы тратите не только свое операционное время, но и несете прямые затраты.
В то время, как люди заполняющие форму заказа, знают, что хотят конкретно! Это и есть задача ИМ.
Если уж и открывать 8-800, то только для виду или под определенный контингент и маржу!
P.S.
Я тут прямой вопрос задал, 8-800 и конверсия?
13/05/2016
У нас самих когда-то был только городской тел указан. Пару лет назад добавили 8800 - плюс 21% в звонках. Это в первые два месяца мы считали.
Про имидж тут уже было несколько раз сказано, поддерживаю чисто по-человечески, не от лица компании - лично я не позвоню на указанный на сайте мобильный, подсознательно включается тревога за свою денюжку.
Еще есть такая фишка - сама компания может находиться в любом городе, но указывает номер Мск или Питера - тоже многим доверия добавляет.
Вы же можете попробовать - облачная телефония тем и хороша - Вы лишь арендуете и сервис, и сами номера. Не понравится, отключитесь.
Цитата:
P.S.
Я тут прямой вопрос задал, 8-800 и конверсия?
P.S.
Я тут прямой вопрос задал, 8-800 и конверсия?
У нас самих когда-то был только городской тел указан. Пару лет назад добавили 8800 - плюс 21% в звонках. Это в первые два месяца мы считали.
Про имидж тут уже было несколько раз сказано, поддерживаю чисто по-человечески, не от лица компании - лично я не позвоню на указанный на сайте мобильный, подсознательно включается тревога за свою денюжку.
Еще есть такая фишка - сама компания может находиться в любом городе, но указывает номер Мск или Питера - тоже многим доверия добавляет.
Вы же можете попробовать - облачная телефония тем и хороша - Вы лишь арендуете и сервис, и сами номера. Не понравится, отключитесь.
22/01/2017
С учётом того, что сейчас в домашних условиях в основном асе пользуются именно мобильной связью, а заходят в сеть и просматривают сайты (в том числе и интернет магазины) со своих мобильников и смартфонов, то и целесообразнее ставить на сайте именно сотовые номера для звонков. Другое дело, что от бесплатной халявы на звонок по 8-800 тоже никто не откажется...
С учётом того, что сейчас в домашних условиях в основном асе пользуются именно мобильной связью, а заходят в сеть и просматривают сайты (в том числе и интернет магазины) со своих мобильников и смартфонов, то и целесообразнее ставить на сайте именно сотовые номера для звонков. Другое дело, что от бесплатной халявы на звонок по 8-800 тоже никто не откажется...
26/01/2017
Казалось бы... какая связь???
Все, что касается IP телефонии и виртуальных номеров дешевле всего в zadarma.com
aleksys:
пользуются именно мобильной связью, а заходят в сеть и просматривают сайты (в том числе и интернет магазины) со своих мобильников и смартфонов, то и целесообразнее ставить на сайте именно сотовые номера для звонков
пользуются именно мобильной связью, а заходят в сеть и просматривают сайты (в том числе и интернет магазины) со своих мобильников и смартфонов, то и целесообразнее ставить на сайте именно сотовые номера для звонков
Казалось бы... какая связь???
krutik:
8-800
8-800
Все, что касается IP телефонии и виртуальных номеров дешевле всего в zadarma.com
26/01/2017
Но и качество очень не устойчиво
Даже не понятно, почему то идеально слышно, то вообще ужас...
При чем как через СИМ, так и через IP
Да и с интеграцией у них не понятно.
Сейчас думаем перейти на CRM, а номера у Задармы.
kaavain:
Все, что касается IP телефонии и виртуальных номеров дешевле всего в zadarma.com
Все, что касается IP телефонии и виртуальных номеров дешевле всего в zadarma.com
Но и качество очень не устойчиво
Даже не понятно, почему то идеально слышно, то вообще ужас...
При чем как через СИМ, так и через IP
Да и с интеграцией у них не понятно.
Сейчас думаем перейти на CRM, а номера у Задармы.
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
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19/04/2017
Думаю от ниши тоже зависит. На следующей неделе подключаем 8-800 будем смотреть конверсию.
Думаю от ниши тоже зависит. На следующей неделе подключаем 8-800 будем смотреть конверсию.
Иван Топич,
Менеджер по работе с клиентами Ролона
Менеджер по работе с клиентами Ролона
25/04/2017
Номера 800 от Zadarma, нормальное качество, ничего не теряется. В плане смысла - однозначно для бизнеса, которому звонят не из одного региона, точно ставить. Если даже интернет-магазин работает как у нас по всему Поволжью, то смысл 800 есть
Номера 800 от Zadarma, нормальное качество, ничего не теряется. В плане смысла - однозначно для бизнеса, которому звонят не из одного региона, точно ставить. Если даже интернет-магазин работает как у нас по всему Поволжью, то смысл 800 есть
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
|1
27/04/2017
Подключили 8-800 . Звонков пока больше не стало ) Надо подождать побольше конечно, ну и от ниши и источника трафика зависит.
Подключили 8-800 . Звонков пока больше не стало ) Надо подождать побольше конечно, ну и от ниши и источника трафика зависит.
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