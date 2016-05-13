aleksys:



пользуются именно мобильной связью, а заходят в сеть и просматривают сайты (в том числе и интернет магазины) со своих мобильников и смартфонов, то и целесообразнее ставить на сайте именно сотовые номера для звонков

Казалось бы... какая связь???

krutik:



8-800





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