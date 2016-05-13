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Телефн 8-800 и прямой московский номер - надо ли?



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
13/05/2016

Крутик, у меня магазин один, расчитан на регионы. Бесплатно люди звонят очень охотно. За деньги - нет. Даже между 8-800 и региональным я выберу 8-800, потому что за спрос денег не берут.

Люди хотят не просто купить, но еще и пообщаться (голосом). Общение делает нас людьми, а не андроидами ;)



Ссылка на сообщение krutik
13/05/2016

Anton Shishkin:

Люди хотят не просто купить, но еще и пообщаться (голосом). Общение делает нас людьми, а не андроидами


Это бизнес.
Вы мне найдите, хотябы один успешный зарубежный магазин, с колл центром?
За все нужно платить.

Из моей статистике, те кто больше говорят, меньше всего покупают! Через несколько минут, они сделают еще пару звонков к другим, и забудут о вас вообще!
Или устроят очередные крысиные бега.
Т.е вы оплачиваете и тратите время на "Пустышек".
Вы тратите не только свое операционное время, но и несете прямые затраты.
В то время, как люди заполняющие форму заказа, знают, что хотят конкретно! Это и есть задача ИМ.

Если уж и открывать 8-800, то только для виду или под определенный контингент и маржу!

P.S.
Я тут прямой вопрос задал, 8-800 и конверсия?



Ссылка на сообщение tekmilab
13/05/2016

Цитата:

P.S.
Я тут прямой вопрос задал, 8-800 и конверсия?

У нас самих когда-то был только городской тел указан. Пару лет назад добавили 8800 - плюс 21% в звонках. Это в первые два месяца мы считали.
Про имидж тут уже было несколько раз сказано, поддерживаю чисто по-человечески, не от лица компании - лично я не позвоню на указанный на сайте мобильный, подсознательно включается тревога за свою денюжку.

Еще есть такая фишка - сама компания может находиться в любом городе, но указывает номер Мск или Питера - тоже многим доверия добавляет.

Вы же можете попробовать - облачная телефония тем и хороша - Вы лишь арендуете и сервис, и сами номера. Не понравится, отключитесь.



Ссылка на сообщение aleksys
22/01/2017

С учётом того, что сейчас в домашних условиях в основном асе пользуются именно мобильной связью, а заходят в сеть и просматривают сайты (в том числе и интернет магазины) со своих мобильников и смартфонов, то и целесообразнее ставить на сайте именно сотовые номера для звонков. Другое дело, что от бесплатной халявы на звонок по 8-800 тоже никто не откажется...



Ссылка на сообщение krutik
26/01/2017

Вопрос в цене!
И конверсии...

Вы же не Сбербанк, чтобы играть песенки по получасу.
Кстати, подкиньте компании с самыми низкими тарифами на звонки по 8-800



Ссылка на сообщение kaavain
26/01/2017

aleksys:

пользуются именно мобильной связью, а заходят в сеть и просматривают сайты (в том числе и интернет магазины) со своих мобильников и смартфонов, то и целесообразнее ставить на сайте именно сотовые номера для звонков


Казалось бы... какая связь???

krutik:

8-800



Все, что касается IP телефонии и виртуальных номеров дешевле всего в zadarma.com



Ссылка на сообщение krutik
26/01/2017

kaavain:

Все, что касается IP телефонии и виртуальных номеров дешевле всего в zadarma.com


Но и качество очень не устойчиво :(
Даже не понятно, почему то идеально слышно, то вообще ужас...

При чем как через СИМ, так и через IP

Да и с интеграцией у них не понятно.
Сейчас думаем перейти на CRM, а номера у Задармы.



Ссылка на сообщение kaavain
26/01/2017

krutik:

Но и качество очень не устойчиво

Даже не понятно, почему то идеально слышно, то вообще ужас...


Все льют из одной бочки. Надо проверять канал, скорее всего. ибо у меня все отлично, даже когда канал явно плохой.



Ссылка на сообщение Ademar
09/02/2017

Проверено на своём опыте, 8-800 однозначно повышает количество звонков, особенно с регионов.
Так же влияет на наличие номера московского либо питерского если позиционируетесь, что у вас там есть магазин или офис. Питерцы очень любят свои магазины.



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
19/04/2017

Думаю от ниши тоже зависит. На следующей неделе подключаем 8-800 будем смотреть конверсию.



Ссылка на сообщение Иван Топич,
Менеджер по работе с клиентами Ролона
25/04/2017

Номера 800 от Zadarma, нормальное качество, ничего не теряется. В плане смысла - однозначно для бизнеса, которому звонят не из одного региона, точно ставить. Если даже интернет-магазин работает как у нас по всему Поволжью, то смысл 800 есть



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
27/04/2017

Подключили 8-800 . Звонков пока больше не стало ) Надо подождать побольше конечно, ну и от ниши и источника трафика зависит.


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