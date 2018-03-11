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Красота и здоровье"Омниканальность как подростковый секс": лидеры ecommerce подвели итоги года
Персонализация, грядущая смерть мелких ИМ и крутое пике "Юлмарта". Вспоминаем главные события и тренды 2017
29/12/2017
Как онлайн изменил спрос на товары для красоты
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Интернет-магазины косметики отъедают долю у офлайновых сетей, а бьюти-блоги на глазах меняют спрос на рынке. GfK рассказал о свежих трендах в нише товаров для красоты
13/11/2017
В Москве вручили премии лучшим в ecommerce
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Гран-при "Большого оборота" получил мебельный ритейлер Hoff, "Лучшим руководителем" стал Нильс Тонзен из Lamoda, а "Человеком года" - Илья Айзен из Flocktory
23/10/2017
"Электронная торговля – 2017": live-трансляция из соцсетей
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Следите в онлайне за всеми новостями с крупнейшей в России конференции по ecommerce!
18/10/2017
МВД ищет в Рунете контрафактные лекарства
Новости
Ведение бизнеса
Юридические вопросы
Под проверки попали уже более 700 сайтов, торгующих рецептурными средствами
26/09/2017
"Яндекс.Маркет": без паники, мы ничего не сносим
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Аналитика
Тенденции развития
Российские тенденции
Мы узнали у "Яндекса" подробности о том, что изменится на "Маркете". Полного перевода магазинов на CPA пока не будет
18/07/2017
"Магнит" готовится к онлайн-торговле лекарствами
Новости
Открытие бизнеса
Бизнес-планирование
Ритейлер открыл первые четыре собственные аптеки и разрабатывает для них отдельный сайт
11/07/2017
"36,6" запустила собственную интернет-аптеку
Новости
Открытие бизнеса
Сайт и приложение
В компании рассчитывают при помощи нового канала в течение года нарастить долю интернет-продаж с 1% до 10%
21/06/2017
Список лекарств в онлайне просят расширить
Новости
Ведение бизнеса
Юридические вопросы
АКИТ обратилась в Минздрав с предложением допустить интернет-торговлю лекарствами с содержанием этилового спирта свыше 30%
13/04/2017
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