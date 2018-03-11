Одежда, обувь, аксессуары

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Одежда, обувь, аксессуарыРоссияне увлеклись носимыми гаджетами
Рынок "умных" часов в России в прошлом году вырос в 2,5 раза. Фитнес-браслеты не отстают
06/03/2018
АКИТ: в онлайне продают 3% ювелирных изделий
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Предполагается, что в этом году в случае легализации эта доля увеличится до 7%
13/02/2018
Tmall начнет торговать российской одеждой
Новости
Ведение бизнеса
Управление ассортиментом
Входящая в Alibaba Group торговая площадка будет продавать одежду брендов, которые не имеют своих интернет-магазинов
07/02/2018
Чем баловали себя россияне перед Новым годом на eBay
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
В топе заказов - одежда, электроника и коллекционные товары
12/01/2018
"Омниканальность как подростковый секс": лидеры ecommerce подвели итоги года
Статьи
Аналитика
Тенденции развития
Российские тенденции
Персонализация, грядущая смерть мелких ИМ и крутое пике "Юлмарта". Вспоминаем главные события и тренды 2017
29/12/2017
"Директ" дал новые инструменты продавцам обуви и одежды
Новости
Привлечение клиентов
SEO и продающий маркетинг
Сервис от "Яндекса" запустил поддержку смарт-баннеров, дающих больше данных о продвигаемом товаре
15/12/2017
В Москве вручили премии лучшим в ecommerce
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Гран-при "Большого оборота" получил мебельный ритейлер Hoff, "Лучшим руководителем" стал Нильс Тонзен из Lamoda, а "Человеком года" - Илья Айзен из Flocktory
23/10/2017
"Электронная торговля – 2017": live-трансляция из соцсетей
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Следите в онлайне за всеми новостями с крупнейшей в России конференции по ecommerce!
18/10/2017
Alibaba привел в Россию площадку Tmall
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Наша страна стала первым зарубежным рынком для ресурса Alibaba, продающего товары международных брендов
28/09/2017
Джинсы запели в Интернете по-новому
Новости
Открытие бизнеса
Сайт и приложение
Крупный российский ритейлер модной одежды "Джинсовая симфония" перезапустил свой интернет-магазин
12/09/2017
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