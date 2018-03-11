Книги, музыка, видео

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Книги, музыка, видеоGoogle начал торговать аудиокнигами
Доступ к произведениям на девяти языках получили жители 45 стран, в том числе и россияне
24/01/2018
"ЛитРес" объяснит в суде "мобильные цены"
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Ведение бизнеса
Юридические вопросы
Пользователь потребовал от компании миллион рублей из-за того, что она продает одни и те же книги в Apple и Google по разной цене
17/01/2018
"Омниканальность как подростковый секс": лидеры ecommerce подвели итоги года
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Тенденции развития
Российские тенденции
Персонализация, грядущая смерть мелких ИМ и крутое пике "Юлмарта". Вспоминаем главные события и тренды 2017
29/12/2017
В Москве вручили премии лучшим в ecommerce
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Тенденции развития
Российские тенденции
Гран-при "Большого оборота" получил мебельный ритейлер Hoff, "Лучшим руководителем" стал Нильс Тонзен из Lamoda, а "Человеком года" - Илья Айзен из Flocktory
23/10/2017
"Электронная торговля – 2017": live-трансляция из соцсетей
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Тенденции развития
Российские тенденции
Следите в онлайне за всеми новостями с крупнейшей в России конференции по ecommerce!
18/10/2017
"Яндекс" запустит онлайн-кинотеатр
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Тенденции развития
Российские тенденции
Причем может сделать это до конца года. Сейчас идут переговоры о покупке прав на фильмы
02/10/2017
Электронные книги стали покупать чаще бумажных
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Российские тенденции
С января по июль количество покупок электронных книг увеличилось в 2,5 раза год к году
07/08/2017
Google запустил карусель из интернет-магазинов
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Международные тенденции
Компания начала тестировать новый вариант мобильных товарных карточек, в которых онлайн-продавцы представлены не списком, а в виде карусели
04/08/2017
Онлайн-кинотеатры начали жить по новым законам
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Ведение бизнеса
Юридические вопросы
Без детской порнографии, без терроризма и без иностранных инвестиций
04/07/2017
"ЛитРес" открыл для себя нишу электронных комиксов
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Российские тенденции
И надеется уже через несколько лет получать от их продажи 5% своей прибыли
27/04/2017
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