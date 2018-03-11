Туризм и отдых

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Туризм и отдыхGoogle улучшил поиск по отелям и билетам
Поисковик добавил новый блок, в котором указано, когда и насколько может подешеветь перелет в нужном направлении
18/12/2017
Три четверти авиабилетов через смартфоны покупают с айфонов
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Средний чек при покупке авиабилетов через мобильные устройства оказался выше, чем через ПК, почти на треть
15/12/2017
К "Черной Пятнице" подключилась авиация
Новости
Ведение бизнеса
Общий менеджмент
Международная авиакомпания Emirates предложит во время распродажи онлайн-покупателям авиабилеты со скидками от 15%
20/10/2017
OneTwoTrip "приехал" во "ВКонтакте"
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Сервис запустил в соцсети приложение в виде кнопки "Хочу в путешествие"
04/10/2017
Автобусы проложат для OneTwoTrip новое направление
Новости
Ведение бизнеса
Общий менеджмент
Возглавит проект Максим Брехт из vokzal.ru
05/09/2017
Alibaba Group приведет клиентов в Marriott
Новости
Ведение бизнеса
Общий менеджмент
Крупный игрок гостиничного бизнеса получил доступ к огромной аудитории корпорации на фоне растущего туристического потока из Китая
09/08/2017
OneTwoTrip ищет точку роста в пакетах
Новости
Ведение бизнеса
Общий менеджмент
В онлайн-сервисе рассчитывают зарабатывать до 200 млн рублей ежемесячно за счет комиссии от туристических операторов
29/06/2017
Онлайн-сервис авиабилетов начал продавать в кредит
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Решение о выдаче кредита на сайте Biletix принимается в течение нескольких минут сразу после оформления заказа
28/06/2017
Онлайн-трэвел взлетел на авиабилетах
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
В 2016 году этот рынок вырос еще на 37%
29/05/2017
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