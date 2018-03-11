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Техника и электроника"Омниканальность как подростковый секс": лидеры ecommerce подвели итоги года
Персонализация, грядущая смерть мелких ИМ и крутое пике "Юлмарта". Вспоминаем главные события и тренды 2017
29/12/2017
Как iPhone Х изменил интернет-рынок смартфонов
Новости
Ведение бизнеса
Управление ассортиментом
В Avito подвели итог ноябрьских продаж "умных телефонов". Новинку от Apple купили лишь 2,8% покупателей
14/12/2017
Как зарабатывают на перепродаже iPhone X
Новости
Ведение бизнеса
Общий менеджмент
Предприимчивые россияне начали предлагать на онлайн-площадках новые флагманские смартфоны ещё до официального старта продаж
01/11/2017
"М.Видео" заманит клиентов с помощью trade-in
Новости
Ведение бизнеса
Общий менеджмент
Ритейлер запустил программу обмена б/у смартфонов Samsung и iPhone на новые модели любых производителей
01/11/2017
В Москве вручили премии лучшим в ecommerce
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Гран-при "Большого оборота" получил мебельный ритейлер Hoff, "Лучшим руководителем" стал Нильс Тонзен из Lamoda, а "Человеком года" - Илья Айзен из Flocktory
23/10/2017
Какие смартфоны покупают россияне в онлайне?
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
По данным "М.Видео", наиболее популярными оказались гаджеты Apple, Huawei и Xiaomi
17/10/2017
Планшеты покупают все реже
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
За девять месяцев их продажи сократились на четверть
06/10/2017
Alibaba привел в Россию площадку Tmall
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Наша страна стала первым зарубежным рынком для ресурса Alibaba, продающего товары международных брендов
28/09/2017
Samsung тянется к россиянам через Почту
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Южнокорейский бренд начал продавать свои товары через каталоги и площадку "Почты России"
13/09/2017
Один из кредиторов "Юлмарта" утратил интерес к судам
Новости
Ведение бизнеса
Юридические вопросы
Олег Морозов дважды не явился в суд на рассмотрение своего иска о взыскании с ритейлера 252 млн рублей
30/08/2017
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