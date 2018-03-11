Досуг и развлечения

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Досуг и развлеченияБольше всего живых ёлок покупают… в мае
Эксперты Аvito проанализировали динамику запросов на типично новогодние товары на протяжении всего года
29/12/2017
В Москве вручили премии лучшим в ecommerce
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Тенденции развития
Российские тенденции
Гран-при "Большого оборота" получил мебельный ритейлер Hoff, "Лучшим руководителем" стал Нильс Тонзен из Lamoda, а "Человеком года" - Илья Айзен из Flocktory
23/10/2017
"Электронная торговля – 2017": live-трансляция из соцсетей
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Тенденции развития
Российские тенденции
Следите в онлайне за всеми новостями с крупнейшей в России конференции по ecommerce!
18/10/2017
Amazon начнет продавать билеты на мероприятия
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Ведение бизнеса
Общий менеджмент
Корпорация займет новый сегмент на рынке. Уже идут переговоры с операторами стадионов, концертных залов и других объектов
15/08/2017
Россияне готовятся ремонтировать и лежать на биванах
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Тенденции развития
Российские тенденции
Интернет-ритейлеры назвали самые популярные товары в преддверии майских праздников
03/05/2017
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