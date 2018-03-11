Новое на форуме
30
1
ПродуктыAmazon Go расползется по США
В этом году откроются еще шесть футуристических магазинов без касс
26/02/2018
"Мираторг" начал сам продавать онлайн
Новости
Открытие бизнеса
Первые шаги
Производитель мяса намерен обеспечить товару надлежащие условия упаковки и доставки
21/02/2018
″Магнит″ приобщится к дистанционной торговле через ″Почту России″?
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Ритейлер станет ″продуктовым партнером″ ″Почты России″ при поддержке ВТБ. Что бы это значило?
16/02/2018
Свежий опыт от Walmart: реальные фото товаров вместо стоковых
Новости
Ведение бизнеса
Автоматизация
Ритейлер запатентовал технологию, которая сканирует товар в реальном времени на складе и отправляет картинку покупателю
22/01/2018
"Яндекс.Такси" объединит foodtech-сервисы в "Яндекс.Еду"
Новости
Ведение бизнеса
Общий менеджмент
Foodfox и UberEATS станут "Едой"
19/01/2018
″Почта″ выходит на продуктовый рынок
Новости
Ведение бизнеса
Управление ассортиментом
Госоператор тестирует в Тверской области дистанционную торговлю продуктами питания
18/01/2018
"Ашан" ворвется на онлайн-рынок свежих продуктов
Новости
Ведение бизнеса
Управление ассортиментом
Французский ритейлер планирует запустить доставку свежих продуктов по Москве во второй половине нынешнего года
17/01/2018
В Рунете начнут оптовую торговлю продуктами
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Кроме сервиса b2b, сайт основателя "Пятерочки" будет содержать аналитику по ценам на продукты питания
12/12/2017
Alibaba инвестирует в гипермаркеты
Новости
Открытие бизнеса
Привлечение инвестиций
Корпорация всерьез занялась идеей выхода на рынок онлайн-торговли свежими продуктами и прикупила долю в крупнейшем китайском операторе гипермаркетов
21/11/2017
В онлайне потекут молочные реки
Новости
Открытие бизнеса
Первые шаги
Danone открыл в России интернет-магазин: подробности
02/11/2017
Рубрикатор