Новое на форуме
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АвтоУАЗ запустил интернет-магазин… одежды
Автопроизводитель будет продавать онлайн костюмы, толстовки, свитшоты, майки и шапки
22/02/2018
В Москве запустят сервис долгосрочной аренды авто
Новости
Ведение бизнеса
Общий менеджмент
Один из основателей Just Food Сергей Королёв анонсировал запуск сервиса Flip
30/01/2018
На "Авто.ру" продают Rolls-Royce с историей
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
За автомобиль, возможно, принадлежавший Николаю II, просят 4 млн евро - это самый дорогой лот на онлайн-площадке
29/01/2018
"Омниканальность как подростковый секс": лидеры ecommerce подвели итоги года
Статьи
Аналитика
Тенденции развития
Российские тенденции
Персонализация, грядущая смерть мелких ИМ и крутое пике "Юлмарта". Вспоминаем главные события и тренды 2017
29/12/2017
Онлайн-рынок автозапчастей: с конца девяностых до наших дней
Статьи
Аналитика
Тенденции развития
Российские тенденции
Какие монстры ушли из этой ниши, и почему так мало появилось новых?
22/12/2017
Приехали. В России могут запретить BlaBlaCar
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Прокуратура считает, что сервис "способствует незаконному предпринимательству"
30/11/2017
Автопроизводители и SEO
Статьи
Аналитика
Привлечение клиентов
Продвижение бренда
У продвижения в автотематике есть множество своих нюансов. Почему сайты производителей все время проигрывают дилерам и какие ошибки допускают практически все?
31/10/2017
В Москве вручили премии лучшим в ecommerce
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Гран-при "Большого оборота" получил мебельный ритейлер Hoff, "Лучшим руководителем" стал Нильс Тонзен из Lamoda, а "Человеком года" - Илья Айзен из Flocktory
23/10/2017
Классифайд внедрил кредиты на подержанные авто
Новости
Ведение бизнеса
Общий менеджмент
Am.ru запустил совместный проект с онлайн-аукционом подержанных автомобилей CarPrice и "дочкой" "Сбербанка"
20/10/2017
"Электронная торговля – 2017": live-трансляция из соцсетей
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Следите в онлайне за всеми новостями с крупнейшей в России конференции по ecommerce!
18/10/2017
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