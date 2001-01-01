21.03.17 Майский "Киберпонедельник" отменили

Интернет-агентство LED agency (бывшее ООО “Эксперт Таун”) - отказалось проводить майский “Киберпонедельник”. Об этом Oborot.ru cообщили в агентстве. Вместо "Кибера" с 25 по 28 мая, при поддержке поддержке Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК), пройдет первая летняя предсезонная распродажа LetoSale. В акции примут участие не менее 300 компаний.

Генеральный директор LED agency Леонид Довладбегян сообщил что компания не собирается позиционировать свою распродажу как второй “Киберпонедельник” или его альтернативу.

“Проводить масштабную распродажу в это время определенно нужно, она актуальна, Но это должен быть не второй “Киберпонедельник”, а именно предсезонная распродажа, которая продлится несколько дней и позволит людям закупиться актуальными летними товарами", - сказал он.

LetoSale, который станет первой в России акцией такого формата - большой предсезонной онлайн-распродажей.

По словам организаторов, несмотря на то, что "Киберпонедельник" в мае прошлого года был вполне успешен, проведение двух одноименных распродаж в году размывает само понятие и снижает ценность каждой из них в глазах покупателей.

Довладбегян добавил, что компания планирует сформировать понятный календарь акций, который будет включать и большие сезонные распродажи, и такие праздники скидок, как "Киберпонедельник" в январе и "Черная Пятница" в ноябре.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что поддерживает отдельное позиционирование "Киберпонедельника" и LetoSale. "С точки зрения бизнеса - это отличный шанс для компаний проявить себя в новом качестве, познакомить потребителей со своими товарам, повысить лояльность к бренду”, - сказал он.

Expert Town сменило название компании на LED agency. Агентство также запустило новый официальный сайт – Ledagency.ru вместо Еxperttown.org. Окончательный "переезд" на него состоится в конце весны.

Expert Town было основано в Санкт-Петербурге в 2015 году. Работая в "220 вольт", первый заместитель гендиректора Леонид Довладбегян и PR-менедежер департамента ecommerce Мария Комендантова отвечали за организацию ежегодной акции "Киберпонедельник" для АКИТ.

В конце 2016 года команда ушла "в свободное плавание" и продолжила организовывать онлайн-распродажи, но уже на базе ООО "Эксперт Таун" и при поддержке РАЭК.

30 января в России состоялась распродажа "Киберпонедельник". В этом году акция прошла сразу на трех сайтах, одним из которых был c-monday.com. Эта площадка показала лучшие среднее время на сайте и глубину просмотра: 2 минуты 30 секунд и 2.16 страницы за визит.

Прошедший “Киберпонедельник” был довольно успешным для "Эксперт Таун" и РАЭК - в акции приняли участие 142 компании, количество сеансов за 3 дня акции превысило 1,2 млн, количество уникальных посетителей превысило 1 млн.