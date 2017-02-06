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Ну, а пока я написал в своём блоге руководство для покупателей, как правильно покупать на Яндекс Маркете в сложившейся ситуации

Хочешь, сказать, что ты написал покупателям, объяснив "подставу" ЯДа?Но ничего, что ЯД подставляет не извещая?А более половины покупанов, вообще не читают что им пишут!