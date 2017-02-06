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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Яндекс.Маркет теперь будет делать ложные заказы с возвратом товара



Ссылка на сообщение Aleksey Bozhin
06/02/2017

Да, сам очень удивился. Но вот задание на Яндекс.Толоке, ниже.

Изображение

Кратко суть - http://intermonte.org/yandeks-market-in ... zinov.html

Очень удивляет такое поведение Маркета. Это же сотни тысяч ложных заказов по всей стране. За счет интернет-магазинов. И все ради чего?



Ссылка на сообщение qualified
06/02/2017

Вскрытый товар в пошарпанной упаковке Яндекс Маркет запрещает продавать, типа некондиционный. То есть сначала сами испоганят товар, а потом ещё накажут магазин за то что он его попытается продать. А уж доставку в регион и возврат товара за счёт магазина даже комментировать не берусь.



Ссылка на сообщение glorystraw
06/02/2017

Очень интересный момент с комиссией в пользу Маркета за такие вот проверочные заказы...

Получается банальная мошенническая схема

Цитата:

А уж доставку в регион и возврат товара за счёт магазина даже комментировать не берусь.


- тоже очень интересный момент, нанесение ущерба магазинам по предварительно сговору. А если еще и через яндекс доставку...

Так же интересует как они будут действовать с товарами, которые не подлежат возврату и обмену, с нарушенным товарным видом и т.д.?

Есть ведь еще товары, которые делаются или обладают свойствами индивидуально под клиента.

Вообще, очень бы хотелось последить за развитием данной темы, если это не вброс, фейк и т.д.



Ссылка на сообщение alive
1
07/02/2017

qualified:

А уж доставку в регион и возврат товара за счёт магазина даже комментировать не берусь.

У яндекс маркета за мкадом жизни нет, чо.



Ссылка на сообщение mpro
07/02/2017

alive:

У яндекс маркета за мкадом жизни нет, чо.


Теперь будет :D

Виртуальная - туда-сюда, туда-сюда..



Ссылка на сообщение krutik
24/02/2017

И ни у кого смелости нет, заявить в Антимонопольный комитет!
Реально это ппц, т.е по сути ЯД призывает делать ложные заказы!
За ведомо ЛОЖНЫЕ!

Затраты компенсируются кому? За чей счет?
Я хренею...
:mrgreen: :evil:



Ссылка на сообщение pagan3d
25/02/2017

Какой смысл писать в госорганы, если сами госорганы и сподвигли Маркет на такие действия?
Все ведь из-за закона об отстветственности агрегатора за своих продавцов перед законом. Вот и приходится им теперь устраивать проверки



Ссылка на сообщение LoginGooD
25/02/2017

Если данная акция разовая, то сильного ущерба не принесёт. Поизгаляются, да бросят. Но, учитывая особенности местного менталитета, неудачники оторвутся по полной. Если проверки будут системными, то в маркете останутся лишь сети.
На лицо преступный сговор. Так же это прекрасный повод опустить конкурента и заработать бабла. Знаю, как минимум с 10ток интернет-магазинов, которые можно хорошо потрепать подобными выходками.



Ссылка на сообщение LoginGooD
25/02/2017

На мой взгляд, бизнесу необходимо объединяться и запрещать агригаторы на законодательном уровне. Но это удел высокоорганизованного, цивилизованного общества. Увы, не к нам.



Ссылка на сообщение pagan3d
25/02/2017

LoginGooD:

Но это удел высокоорганизованного, цивилизованного общества. Увы, не к нам.


ну конечно- это только у нас все откатами работает, "продвинутые" страны давно узаконили откатинг через лоббистов - ничего и мы когда нибудь дойдем ) только сути это не меняет.

в



Ссылка на сообщение qualified
27/02/2017

LoginGooD:

На мой взгляд, бизнесу необходимо объединяться и запрещать агригаторы на законодательном уровне.

Ну, зачем же так сразу с плеча рубить? В начале агрегаторы сыграли очень положительную роль. Я ещё помню времена, когда цена на одну и ту же модель ноутбука в торговых центрах отличалась на 15000-20000 рублей. Тогда сервисы сравнения цен помогли решить эту проблему. Так как такое положение дел, конечно нельзя признать нормальным. Но потом агрегаторы, а правильнее сказать агрегатор зажрался и стал заниматься вредительством создавая проблемы и магазинам и покупателям. Забывая о том что сам он раскрутился за счёт обратного - помощи в решении проблем. Ну, а если есть проблема, значит найдутся и те кто будут ей заниматься и зарабатывать на этом деньги - это капитализм. Наблюдая за буржуинским интернетом я примерно понимаю в каком направление будут развиваться события. Ну, а пока я написал в своём блоге руководство для покупателей, как правильно покупать на Яндекс Маркете в сложившейся ситуации. Ссылку не оставляю, так как это не реклама, а уведомление.



Ссылка на сообщение krutik
19/03/2017

qualified:

Ну, а пока я написал в своём блоге руководство для покупателей, как правильно покупать на Яндекс Маркете в сложившейся ситуации


Хочешь, сказать, что ты написал покупателям, объяснив "подставу" ЯДа?
Но ничего, что ЯД подставляет не извещая? :mrgreen:
А более половины покупанов, вообще не читают что им пишут!



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
20/03/2017

Эх, наступят ли те времена, когда возврат товара надлежащего качества будет полностью исключен? Это заставит покупателей думать больше головой перед покупкой, а не после. Плюс снизит издержки магазинам.



Ссылка на сообщение activity
20/03/2017

Anton Shishkin:

Это заставит покупателей думать больше головой перед покупкой, а не после. Плюс снизит издержки магазинам.

Это не обязательно, можно как в европейских странах - сначала оплата, потом отгрузка! И тогда клиент всегда будет думать головой. Пару дней назад заказ покупатель сделал из Москвы в Краснодар, только отправил вечером, как пишет письмо с отменой, мол я уже нашла у нас в городе. Хорошо, что сразу предупредила, ночь прошла бы и заказ ушел бы в Краснодар, а так вернется из Москвы и надеюсь по московскому тарифу....



Ссылка на сообщение Александр Александр,
ИП Александр ИП Александр
19/04/2017

Долго не подключался к маркету, не особо хотелось из за отзывов других подключившихся, но тут что то вдруг решил. Прошел мытарства подключения, пережил ложный заказ (Кампания №11-21270404). Хорошо, что не закупил у поставщика а то бы сейчас валялся товар на складе.

Решил подключить "Предоплата при приёме заказов с Маркета", все таки оплатив товар, у покупателя меньше желания передумать. Отправил заявку на подключение 25,03,2017, на данный момент опция так и не подключена :D

Несколько раз звонил менеджерам в ЯМаркет, отправляли в ЯДеньги, говорили что подключение занимает 3 дня. Писал в поддержу 07,04,2017:

Я Здравствуйте. 25.03.2017 отправил заявку на подключение "Предоплата при приёме заказов с Маркета". Опция так и не подключена, висит в статусе "Предоплата при приёме заказов с Маркета: заявка отправлена". После подачи заявки на подключение, пришло письмо с инструкциями: выслать копию пасторта и тп. Ответным письмом (ID: 110667 (CRM003628925/c00019045) отправил пояснение о том что мы подключены к Яндекс кассе, указал shopId. Ответа не последовало. Связывался с менеджерами Яндекс Маркет и Яндекс Касса по телефону, объяснил, что наш магазин уже подключен к Яндекс Касса и нам необходимо включить прием платежей на маркете. Менеджеры утверждают, что подключение проходит в течении трех дней. Прошло уже более 7 раб. дней. Как бы узнать, когда уже начнет работать прием платежей на маркете для моего магазина (Кампания №11-21270404)?
Ответ менеджера Здравствуйте!
Благодарю за информацию, однако, по-видимому, иного варианта, кроме как подождать еще некоторое время (заявки могут обрабатываться дольше среднего срока), затем повторно связаться с менеджером Яндекс.Денег по электронной почте merchants@money.yandex.ru, в данной ситуации не имеется.
На данный момент прошел уже почти месяц, со мной ни кто не связался из яндекса и не подключили к предоплате. "А воз и ныне там".

Вчера пришло письмо от яндеска, мол ваш магазин не публикуется на маркете более двух недель. И напомнили, что по их правилам если магазин не размещается более 30 дней, то повторное размещение возможно только после повторной проверки.

А уже не очень то и надо уважаемый яндекс :D


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