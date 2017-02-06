Яндекс.Маркет теперь будет делать ложные заказы с возвратом товара
06/02/2017
Да, сам очень удивился. Но вот задание на Яндекс.Толоке, ниже.
Кратко суть - http://intermonte.org/yandeks-market-in ... zinov.html
Очень удивляет такое поведение Маркета. Это же сотни тысяч ложных заказов по всей стране. За счет интернет-магазинов. И все ради чего?
Да, сам очень удивился. Но вот задание на Яндекс.Толоке, ниже.
Кратко суть - http://intermonte.org/yandeks-market-in ... zinov.html
Очень удивляет такое поведение Маркета. Это же сотни тысяч ложных заказов по всей стране. За счет интернет-магазинов. И все ради чего?
06/02/2017
Вскрытый товар в пошарпанной упаковке Яндекс Маркет запрещает продавать, типа некондиционный. То есть сначала сами испоганят товар, а потом ещё накажут магазин за то что он его попытается продать. А уж доставку в регион и возврат товара за счёт магазина даже комментировать не берусь.
Вскрытый товар в пошарпанной упаковке Яндекс Маркет запрещает продавать, типа некондиционный. То есть сначала сами испоганят товар, а потом ещё накажут магазин за то что он его попытается продать. А уж доставку в регион и возврат товара за счёт магазина даже комментировать не берусь.
06/02/2017
Очень интересный момент с комиссией в пользу Маркета за такие вот проверочные заказы...
Получается банальная мошенническая схема
- тоже очень интересный момент, нанесение ущерба магазинам по предварительно сговору. А если еще и через яндекс доставку...
Так же интересует как они будут действовать с товарами, которые не подлежат возврату и обмену, с нарушенным товарным видом и т.д.?
Есть ведь еще товары, которые делаются или обладают свойствами индивидуально под клиента.
Вообще, очень бы хотелось последить за развитием данной темы, если это не вброс, фейк и т.д.
Очень интересный момент с комиссией в пользу Маркета за такие вот проверочные заказы...
Получается банальная мошенническая схема
Цитата:
А уж доставку в регион и возврат товара за счёт магазина даже комментировать не берусь.
А уж доставку в регион и возврат товара за счёт магазина даже комментировать не берусь.
- тоже очень интересный момент, нанесение ущерба магазинам по предварительно сговору. А если еще и через яндекс доставку...
Так же интересует как они будут действовать с товарами, которые не подлежат возврату и обмену, с нарушенным товарным видом и т.д.?
Есть ведь еще товары, которые делаются или обладают свойствами индивидуально под клиента.
Вообще, очень бы хотелось последить за развитием данной темы, если это не вброс, фейк и т.д.
25/02/2017
Если данная акция разовая, то сильного ущерба не принесёт. Поизгаляются, да бросят. Но, учитывая особенности местного менталитета, неудачники оторвутся по полной. Если проверки будут системными, то в маркете останутся лишь сети.
На лицо преступный сговор. Так же это прекрасный повод опустить конкурента и заработать бабла. Знаю, как минимум с 10ток интернет-магазинов, которые можно хорошо потрепать подобными выходками.
Если данная акция разовая, то сильного ущерба не принесёт. Поизгаляются, да бросят. Но, учитывая особенности местного менталитета, неудачники оторвутся по полной. Если проверки будут системными, то в маркете останутся лишь сети.
На лицо преступный сговор. Так же это прекрасный повод опустить конкурента и заработать бабла. Знаю, как минимум с 10ток интернет-магазинов, которые можно хорошо потрепать подобными выходками.
27/02/2017
Ну, зачем же так сразу с плеча рубить? В начале агрегаторы сыграли очень положительную роль. Я ещё помню времена, когда цена на одну и ту же модель ноутбука в торговых центрах отличалась на 15000-20000 рублей. Тогда сервисы сравнения цен помогли решить эту проблему. Так как такое положение дел, конечно нельзя признать нормальным. Но потом агрегаторы, а правильнее сказать агрегатор зажрался и стал заниматься вредительством создавая проблемы и магазинам и покупателям. Забывая о том что сам он раскрутился за счёт обратного - помощи в решении проблем. Ну, а если есть проблема, значит найдутся и те кто будут ей заниматься и зарабатывать на этом деньги - это капитализм. Наблюдая за буржуинским интернетом я примерно понимаю в каком направление будут развиваться события. Ну, а пока я написал в своём блоге руководство для покупателей, как правильно покупать на Яндекс Маркете в сложившейся ситуации. Ссылку не оставляю, так как это не реклама, а уведомление.
LoginGooD:
На мой взгляд, бизнесу необходимо объединяться и запрещать агригаторы на законодательном уровне.
На мой взгляд, бизнесу необходимо объединяться и запрещать агригаторы на законодательном уровне.
Ну, зачем же так сразу с плеча рубить? В начале агрегаторы сыграли очень положительную роль. Я ещё помню времена, когда цена на одну и ту же модель ноутбука в торговых центрах отличалась на 15000-20000 рублей. Тогда сервисы сравнения цен помогли решить эту проблему. Так как такое положение дел, конечно нельзя признать нормальным. Но потом агрегаторы, а правильнее сказать агрегатор зажрался и стал заниматься вредительством создавая проблемы и магазинам и покупателям. Забывая о том что сам он раскрутился за счёт обратного - помощи в решении проблем. Ну, а если есть проблема, значит найдутся и те кто будут ей заниматься и зарабатывать на этом деньги - это капитализм. Наблюдая за буржуинским интернетом я примерно понимаю в каком направление будут развиваться события. Ну, а пока я написал в своём блоге руководство для покупателей, как правильно покупать на Яндекс Маркете в сложившейся ситуации. Ссылку не оставляю, так как это не реклама, а уведомление.
19/03/2017
Хочешь, сказать, что ты написал покупателям, объяснив "подставу" ЯДа?
Но ничего, что ЯД подставляет не извещая?
А более половины покупанов, вообще не читают что им пишут!
qualified:
Ну, а пока я написал в своём блоге руководство для покупателей, как правильно покупать на Яндекс Маркете в сложившейся ситуации
Ну, а пока я написал в своём блоге руководство для покупателей, как правильно покупать на Яндекс Маркете в сложившейся ситуации
Хочешь, сказать, что ты написал покупателям, объяснив "подставу" ЯДа?
Но ничего, что ЯД подставляет не извещая?
А более половины покупанов, вообще не читают что им пишут!
20/03/2017
Это не обязательно, можно как в европейских странах - сначала оплата, потом отгрузка! И тогда клиент всегда будет думать головой. Пару дней назад заказ покупатель сделал из Москвы в Краснодар, только отправил вечером, как пишет письмо с отменой, мол я уже нашла у нас в городе. Хорошо, что сразу предупредила, ночь прошла бы и заказ ушел бы в Краснодар, а так вернется из Москвы и надеюсь по московскому тарифу....
Anton Shishkin:
Это заставит покупателей думать больше головой перед покупкой, а не после. Плюс снизит издержки магазинам.
Это заставит покупателей думать больше головой перед покупкой, а не после. Плюс снизит издержки магазинам.
Это не обязательно, можно как в европейских странах - сначала оплата, потом отгрузка! И тогда клиент всегда будет думать головой. Пару дней назад заказ покупатель сделал из Москвы в Краснодар, только отправил вечером, как пишет письмо с отменой, мол я уже нашла у нас в городе. Хорошо, что сразу предупредила, ночь прошла бы и заказ ушел бы в Краснодар, а так вернется из Москвы и надеюсь по московскому тарифу....
Александр Александр,
ИП Александр ИП Александр
ИП Александр ИП Александр
19/04/2017
Долго не подключался к маркету, не особо хотелось из за отзывов других подключившихся, но тут что то вдруг решил. Прошел мытарства подключения, пережил ложный заказ (Кампания №11-21270404). Хорошо, что не закупил у поставщика а то бы сейчас валялся товар на складе.
Решил подключить "Предоплата при приёме заказов с Маркета", все таки оплатив товар, у покупателя меньше желания передумать. Отправил заявку на подключение 25,03,2017, на данный момент опция так и не подключена
Несколько раз звонил менеджерам в ЯМаркет, отправляли в ЯДеньги, говорили что подключение занимает 3 дня. Писал в поддержу 07,04,2017:
Я Здравствуйте. 25.03.2017 отправил заявку на подключение "Предоплата при приёме заказов с Маркета". Опция так и не подключена, висит в статусе "Предоплата при приёме заказов с Маркета: заявка отправлена". После подачи заявки на подключение, пришло письмо с инструкциями: выслать копию пасторта и тп. Ответным письмом (ID: 110667 (CRM003628925/c00019045) отправил пояснение о том что мы подключены к Яндекс кассе, указал shopId. Ответа не последовало. Связывался с менеджерами Яндекс Маркет и Яндекс Касса по телефону, объяснил, что наш магазин уже подключен к Яндекс Касса и нам необходимо включить прием платежей на маркете. Менеджеры утверждают, что подключение проходит в течении трех дней. Прошло уже более 7 раб. дней. Как бы узнать, когда уже начнет работать прием платежей на маркете для моего магазина (Кампания №11-21270404)?
Ответ менеджера Здравствуйте!
Благодарю за информацию, однако, по-видимому, иного варианта, кроме как подождать еще некоторое время (заявки могут обрабатываться дольше среднего срока), затем повторно связаться с менеджером Яндекс.Денег по электронной почте merchants@money.yandex.ru, в данной ситуации не имеется.
На данный момент прошел уже почти месяц, со мной ни кто не связался из яндекса и не подключили к предоплате. "А воз и ныне там".
Вчера пришло письмо от яндеска, мол ваш магазин не публикуется на маркете более двух недель. И напомнили, что по их правилам если магазин не размещается более 30 дней, то повторное размещение возможно только после повторной проверки.
А уже не очень то и надо уважаемый яндекс
Долго не подключался к маркету, не особо хотелось из за отзывов других подключившихся, но тут что то вдруг решил. Прошел мытарства подключения, пережил ложный заказ (Кампания №11-21270404). Хорошо, что не закупил у поставщика а то бы сейчас валялся товар на складе.
Решил подключить "Предоплата при приёме заказов с Маркета", все таки оплатив товар, у покупателя меньше желания передумать. Отправил заявку на подключение 25,03,2017, на данный момент опция так и не подключена
Несколько раз звонил менеджерам в ЯМаркет, отправляли в ЯДеньги, говорили что подключение занимает 3 дня. Писал в поддержу 07,04,2017:
Я Здравствуйте. 25.03.2017 отправил заявку на подключение "Предоплата при приёме заказов с Маркета". Опция так и не подключена, висит в статусе "Предоплата при приёме заказов с Маркета: заявка отправлена". После подачи заявки на подключение, пришло письмо с инструкциями: выслать копию пасторта и тп. Ответным письмом (ID: 110667 (CRM003628925/c00019045) отправил пояснение о том что мы подключены к Яндекс кассе, указал shopId. Ответа не последовало. Связывался с менеджерами Яндекс Маркет и Яндекс Касса по телефону, объяснил, что наш магазин уже подключен к Яндекс Касса и нам необходимо включить прием платежей на маркете. Менеджеры утверждают, что подключение проходит в течении трех дней. Прошло уже более 7 раб. дней. Как бы узнать, когда уже начнет работать прием платежей на маркете для моего магазина (Кампания №11-21270404)?
Ответ менеджера Здравствуйте!
Благодарю за информацию, однако, по-видимому, иного варианта, кроме как подождать еще некоторое время (заявки могут обрабатываться дольше среднего срока), затем повторно связаться с менеджером Яндекс.Денег по электронной почте merchants@money.yandex.ru, в данной ситуации не имеется.
На данный момент прошел уже почти месяц, со мной ни кто не связался из яндекса и не подключили к предоплате. "А воз и ныне там".
Вчера пришло письмо от яндеска, мол ваш магазин не публикуется на маркете более двух недель. И напомнили, что по их правилам если магазин не размещается более 30 дней, то повторное размещение возможно только после повторной проверки.
А уже не очень то и надо уважаемый яндекс
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