31.01.17 "Киберпонедельник": сообразили на троих

Дарья Костенко

30 января в России стартовала очередная интернет-распродажа "Киберпонедельник". В этом году акция впервые проходит сразу на трех конкурирующих площадках: c-monday.com, kiberponedelnik.com и onedaysale.ru. Между площадками развернулась жесткая конкуренция. Один из организаторов - Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) поменял оператора распродажи за два месяца до ее старта. В итоге появился новый проект АКИТ onedaysale.ru, а бывший оператор - ООО "Эксперт Таун" начал сотрудничать с другой бизнес-ассоциацией - РАЭК.

Мы собрали данные всех трех площадок-агрегаторов по первому дню распродажи, а также сравнили их показатели с помощью сервиса Similarweb. Чуть позже будут готовы первые данные по отдельным ритейлерам.

Kiberponedelnik.com

Организаторы: ООО "Блэк Фрайдэй" и НАДТ, при поддержке Союза потребителей России.

Участвуют: более 130 магазинов.

Акция проходит: с 30 января по 23:59 1 февраля 2017.

Трафик (оценка организаторов): в первые сутки распродажи - 830 тысяч уникальных посетителей.

Средняя скидка: 40%.

Средняя скидка по категориям: электроника и бытовая техника - 35%, одежда и обувь - 50%, красота, здоровье, детские товары - 40%, дом и дача 40%.

Средний чек: 3 тысяч рублей.

Что покупают: (Топ-3 самых популярных товаров):

БТиЭ. Одежда и косметика. Обувь.

Аудитория: более 40% посетителей площадки - жители Москвы, МО и Санкт-Петербурга. 60% посетителей - из других регионов России. Среди самых активных городов: Екатеринбург, Уфа, Краснодар, Казань, Челябинск, Новосибирск и Самара.

Комментарий: “Мы запустились с акцией очень успешно. Все идёт по плану. Подавляющее число продавцов отнеслись к работе добросовестно, что позволяет большинству покупателей находить необходимые товары по выгодным предложениям. Есть несколько нарушений, мы о них в курсе. Держим руку на пульсе и боремся с недобросовестными ритейлерами”, - Александр Иванов, президент НАДТ.

C-monday.com

Организаторы: ООО “Эксперт-Таун”, при поддержке РАЭК и РОЦИТ.

Акция проходит: с 30 января по 23:59 1 февраля 2017.

Трафик (оценка организаторов): с момента старта акции на середину дня 31.01 превысил 700.000 уникальных посетителей.

Регионы: cамые активные - Москва, МО и Санкт-Петербург. Однако на трафик из других регионов страны приходится в сумме уже более 80% переходов. Лидируют Краснодарский край, Свердловская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Челябинская, Самарская, Ростовская область, республика Башкортостан, Новосибирская область и Пермский край.

8% заходов на сайт пришлись на Казахстан, 3,2% - на Республику Беларусь.

35,2% заходов на сайт сделаны со смартфонов, 6,26% - с планшетов. Самая активная возрастная категория - от 25 до 34 лет (33,4%). Люди старше 45 лет составили 22,5% посетителей, молодежь (18-24 года) - 21,9%. На посетителей младше 18 лет приходится 16,5% визитов. Наименее активная категория - 35-44 года, на нее приходится всего 5,65% посещений.

Что покупают: смартфоны и гаджеты, бытовая техника, электроника, спорт и отдых, женская одежда, детские товары, товары для животных, косметика и парфюмерия, обувь, сумки и аксессуары, все для дома и дачи, компьютеры и планшеты.

Самые популярные магазины на площадке: “М.Видео”, “Эльдорадо”, “Связной”, “Ситилинк”, ReStore, Adidas, Media Markt, Плеер.ру, Huawei, “Билайн”, eBay.

Самые популярные магазины по внешним переходам: “Ситилинк”, “Эльдорадо”, Huawei, “М.Видео”, “Связной”, Adidas, Media Markt, Плеер.ру, “Посуда Центр”, “Ангстрем”, ReStore.

Комментарий: “Подводить итоги акции пока преждевременно, поскольку она продлится до 1 февраля включительно. Тем не менее, уже можно сказать, что первый день распродажи удался”, - Мария Комендантова, PR-директор ООО “Эксперт-Таун”.

Onedaysale.ru

Организаторы: команда интернет-ритейлера E96 и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) при поддержке ИРИ.

Трафик (оценка организаторов): более 1,5 млн уникальных посетителей за первые двое суток работы площадки (она стартовала прямо перед началом распродажи).

Регионы: Москва (25%) и Санкт-Петербург (15%). За ними следуют Краснодар (10 %), Новосибирск (8 %), Екатеринбург (6 %), Уфа (5%) и Нижний Новгород (5%). Кроме того, в распродаже принимают участие потребители из Туркменистана, Украины, США, Германии и Белоруссии.

Аудитория: 32% посетителей – мужчины, 68% — женщины. “Киберпонедельник” вызвал больший интерес у аудитории 25-34 лет (36.8%), 18-24 года (33,4%) и 35-44 года (14,8%).

С десктопов на сайт распродажи заходили 66% пользователей, со смартфонов - 31%, с планшетов – 3%.

Самые популярные товарные категории: БТиЭ, одежда, детские товары, ювелирные изделия.

По данным Similarweb

Процент отказов:

onedaysale.ru - 85.57%;

kiberponedelnik.com -76.91%

c-monday.com - 64.26%.

Среднее время на сайте и глубина просмотра:

c-monday.com - 2 минуты 30 секунд, 2.16 страницы за визит;

kiberponedelnik.com - 01 минута 43 секунды, 1.9 страницы за визит;

onedaysale.ru - 33 секунды, 1.23 страницы за визит.

Крупнейшие трафикополучатели с площадок

c-monday.com

kiberponedelnik.com

onedaysale.ru