21.03.17 Организатор онлайн-распродаж провел ребрендинг

Петербургское интернет-агентство Expert Town, отвечающее за организацию онлайн-распродаж "Киберпонедельник" и "Настоящая Черная Пятница", провело ребрендинг. Новое название компании – LED agency.

Агентство также запустило новый официальный сайт – Ledagency.ru вместо Еxperttown.org. Окончательный "переезд" на него состоится в конце весны.

Было:

Стало:

Основатель и генеральный директор LED agency Леонид Довладбегян пояснил такой шаг намерением компании выделить себя на рынке. По его мнению, новый стиль отражает петербургское происхождение агентства. LED – это международный код аэропорта Санкт-Петербурга, а также отсылка к агрегатному состоянию воды, которое тоже является символом Северной столицы.

Напомним, интернет-агентство Expert Town было основано в Санкт-Петербурге в 2015 году. Работая в "220 вольт", первый заместитель гендиректора Леонид Довладбегян и PR-менедежер департамента ecommerce Мария Комендантова отвечали за организацию ежегодной акции "Киберпонедельник" для АКИТ. В конце 2016 года команда ушла "в свободное плаванье" и продолжила организовывать онлайн-распродажи, но уже на базе ООО "Эксперт Таун" и при поддержке РАЭК.