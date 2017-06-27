/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Общий менеджмент
Главная Форум Ведение бизнеса Общий менеджмент
Предыдущая 1 2
Ответить

Партнёры Яндекс Маркета выкликивают бюджет, что делать?



Ссылка на сообщение Наталья Голоденко,
Управляющий Simffonia
27/06/2017

kaavain:

activity:

это минимальная стоимость клика, которая зависит от цены товара


Вообще жесть. Это просто откровенно перечеркивает все лживые высеры Яндекса про "сайты для людей" и призывы оформлять карточку товара фоками и вообще убиваться...

Вот ты убился, красиво все снял, фотографа пригласил, описание лично проверил из из 10 источников свел в одно. Характеристики не ограничился куцыми из мануала, а сам с рулеткой, секундомером и денситометром мудохался неделю...

Решил, наивный баран, что теперь благодарный клиент даст тебе заработать лишние 5% прибыли. Выставил цену на 500р больше.

А клиент - он же не такой вот правильный комсомолец, как Яндекс пытается нам, баранам, втюхать. Он у тебя 100 раз посмотрит все, скликает 3000р. А потом кнопарь волшебный "сортировка по цене" и за 1 клик купит там, где на 500р дешевле.

Яндексу - тройной профит (каталог замечательный, клиент купил, денюжка за клики пришла). Магазин... Да пошел он в жопу, кто это такой вообще, смерд поганый?

Все так и есть! Нет смысла вкладываеться в качетсвенное описание товара потому что это расходы, а клиент купить у конкурента у которого дешевле, но он в глаза товар не видел


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить



:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив
Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор
2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены