kaavain:

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это минимальная стоимость клика, которая зависит от цены товара

Вообще жесть. Это просто откровенно перечеркивает все лживые высеры Яндекса про "сайты для людей" и призывы оформлять карточку товара фоками и вообще убиваться...Вот ты убился, красиво все снял, фотографа пригласил, описание лично проверил из из 10 источников свел в одно. Характеристики не ограничился куцыми из мануала, а сам с рулеткой, секундомером и денситометром мудохался неделю...Решил, наивный баран, что теперь благодарный клиент даст тебе заработать лишние 5% прибыли. Выставил цену на 500р больше.А клиент - он же не такой вот правильный комсомолец, как Яндекс пытается нам, баранам, втюхать. Он у тебя 100 раз посмотрит все, скликает 3000р. А потом кнопарь волшебный "сортировка по цене" и за 1 клик купит там, где на 500р дешевле.Яндексу - тройной профит (каталог замечательный, клиент купил, денюжка за клики пришла). Магазин... Да пошел он в жопу, кто это такой вообще, смерд поганый?