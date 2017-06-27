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Партнёры Яндекс Маркета выкликивают бюджет, что делать?
Наталья Голоденко,
Управляющий Simffonia
Управляющий Simffonia
27/06/2017
Все так и есть! Нет смысла вкладываеться в качетсвенное описание товара потому что это расходы, а клиент купить у конкурента у которого дешевле, но он в глаза товар не видел
kaavain:
Вообще жесть. Это просто откровенно перечеркивает все лживые высеры Яндекса про "сайты для людей" и призывы оформлять карточку товара фоками и вообще убиваться...
Вот ты убился, красиво все снял, фотографа пригласил, описание лично проверил из из 10 источников свел в одно. Характеристики не ограничился куцыми из мануала, а сам с рулеткой, секундомером и денситометром мудохался неделю...
Решил, наивный баран, что теперь благодарный клиент даст тебе заработать лишние 5% прибыли. Выставил цену на 500р больше.
А клиент - он же не такой вот правильный комсомолец, как Яндекс пытается нам, баранам, втюхать. Он у тебя 100 раз посмотрит все, скликает 3000р. А потом кнопарь волшебный "сортировка по цене" и за 1 клик купит там, где на 500р дешевле.
Яндексу - тройной профит (каталог замечательный, клиент купил, денюжка за клики пришла). Магазин... Да пошел он в жопу, кто это такой вообще, смерд поганый?
activity:
это минимальная стоимость клика, которая зависит от цены товара
это минимальная стоимость клика, которая зависит от цены товара
Вообще жесть. Это просто откровенно перечеркивает все лживые высеры Яндекса про "сайты для людей" и призывы оформлять карточку товара фоками и вообще убиваться...
Вот ты убился, красиво все снял, фотографа пригласил, описание лично проверил из из 10 источников свел в одно. Характеристики не ограничился куцыми из мануала, а сам с рулеткой, секундомером и денситометром мудохался неделю...
Решил, наивный баран, что теперь благодарный клиент даст тебе заработать лишние 5% прибыли. Выставил цену на 500р больше.
А клиент - он же не такой вот правильный комсомолец, как Яндекс пытается нам, баранам, втюхать. Он у тебя 100 раз посмотрит все, скликает 3000р. А потом кнопарь волшебный "сортировка по цене" и за 1 клик купит там, где на 500р дешевле.
Яндексу - тройной профит (каталог замечательный, клиент купил, денюжка за клики пришла). Магазин... Да пошел он в жопу, кто это такой вообще, смерд поганый?
Все так и есть! Нет смысла вкладываеться в качетсвенное описание товара потому что это расходы, а клиент купить у конкурента у которого дешевле, но он в глаза товар не видел
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