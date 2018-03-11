Для дома и ремонта

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Для дома и ремонтаИнтернет-продажи Hoff растут уже не так резво
В 2017 году на долю онлайна пришлось 14% от всего объема выручки сети. В 2016-м году этот показатель был 13%
18/01/2018
"Омниканальность как подростковый секс": лидеры ecommerce подвели итоги года
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Аналитика
Тенденции развития
Российские тенденции
Персонализация, грядущая смерть мелких ИМ и крутое пике "Юлмарта". Вспоминаем главные события и тренды 2017
29/12/2017
Больше всего живых ёлок покупают… в мае
Новости
Ведение бизнеса
Управление ассортиментом
Эксперты Аvito проанализировали динамику запросов на типично новогодние товары на протяжении всего года
29/12/2017
Мебель требует шоу-рума?
Новости
Ведение бизнеса
Общий менеджмент
The Furnish откроет второй шоурум, с прицелом на переход к омниканальной модели
15/12/2017
The Furnish: из чистого онлайна – к своему производству 1
Статьи
Аналитика
Тенденции развития
Российские тенденции
Как российский онлайн-продавец дизайнерской мебели выжил и поднялся в кризис
29/11/2017
В Москве вручили премии лучшим в ecommerce
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Гран-при "Большого оборота" получил мебельный ритейлер Hoff, "Лучшим руководителем" стал Нильс Тонзен из Lamoda, а "Человеком года" - Илья Айзен из Flocktory
23/10/2017
"Электронная торговля – 2017": live-трансляция из соцсетей
Новости
Тенденции развития
Российские тенденции
Следите в онлайне за всеми новостями с крупнейшей в России конференции по ecommerce!
18/10/2017
Как Westwing делает половину своего оборота через мобильные экраны
Статьи
Начинающим
Удержание клиентов
Дизайн и usability
То, что мебель не покупают со смартфона, - не более чем миф. Кейс Westwing с конференции "Электронная торговля": уже сейчас мобильные продажи могут давать мебельному ритейлеру половину оборота.
05/10/2017
"Яндекс.Маркет": без паники, мы ничего не сносим
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Аналитика
Тенденции развития
Российские тенденции
Мы узнали у "Яндекса" подробности о том, что изменится на "Маркете". Полного перевода магазинов на CPA пока не будет
18/07/2017
Как разработать performance-стратегию и получить +23% заказов. Кейс HomeMe.ru
Статьи
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Привлечение клиентов
Эффективность рекламы
Контекст, медийка и соцсети - важно увязать эти каналы между собой и заставить их работать эффективнее
14/07/2017
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