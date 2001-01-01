06.04.17 Из "М.Видео" ушла директор по маркетингу и ecommerce

Компанию "М.Видео" покинула директор по маркетингу и ecommerce Ольга Турищева. В качестве исполняющего обязанности на эту позицию назначен Антон Володькин, операционный директор по маркетингу ритейлера.

Как сообщили Oborot.ru в пресс-службе "М.Видео", Турищева ушла из компании в конце марта.

"За 3,5 года на позиции директора по маркетингу и электронной коммерции "М.Видео" Ольга с успехом выполнила стоявшие перед ней на старте задачи – ей удалось создать сильнейшую на рынке маркетинговую команду, существенно развить интернет-продажи, укрепить лидерские позиции бренда", - прокомментировала Oborot.ru представитель "М.Видео" Валерия Андреева.

В компании сообщили, что Ольга планирует продолжить свое профессиональное развитие в рамках новых проектов.

Напомним, что в конце 2016 года руководителем департамента интернет-маркетинга и электронной коммерции "М.Видео" был назначен Михаил Морозов. Ольга Турищева тогда сообщила, что Морозову предстоит справиться с задачами по улучшению покупательского опыта и эффективности интернет-торговли в регионах, совершенствованию сайта и внедрению новых технологий.