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26.12.16 

В "М.Видео" нашли замену Горшкову

В "М.Видео" нашли замену Горшкову

Российский мультиканальный продавец электроники и бытовой техники "М.Видео" назначил руководителем департамента интернет-маркетинга и электронной коммерции Михаила Морозова.

Как сообщили Oborot.ru в пресс-службе компании, в сферу ответственности Морозова войдёт дальнейшее развитие интернет-платформы "М.Видео". Также он продолжит работу по совершенствованию сервисов и услуг интернет-магазина в рамках развития омниканальной стратегии.

Директор по маркетингу и электронной коммерции компании Ольга Турищева заявила, что Морозову предстоит справиться с амбициозными задачами по улучшению покупательского опыта и эффективности интернет-торговли в регионах, совершенствованию сайта и внедрению новых технологий.

У Морозова 15-летний опыт в сфере интернет-торговли. В 2010-2016 годах он занимался развитием электронной коммерции в "Связном" сначала на позиции руководителя отдела интернет-маркетинга, затем – руководителя управления интернет-продвижения. С 2007 по 2010 годы Морозов развивал интернет-проекты в "Эльдорадо". В "М.Видео" пришел на позицию руководителя управления интернет-продаж в середине 2016 года. 

На позиции руководителя департамента интернет-маркетинга и электронной коммерции он сменит Романа Горшкова, который ранее ушел из компании. Стоит отметить, что в свое время Морозов и Горшков одновременно работали в "Связном", "Эльдорадо" и 003.ru. Когда Роман Горшков ушел из "Связного", на его должность, как и в этот раз, пришел Михаил Морозов.

Напомним, что по итогам 2015 года онлайн-продажи "М.Видео" подросли на 12,5% и достигли 20,4 млрд. рублей (с НДС). Это составило 11% всего оборота "М.Видео".

В октябре компания получила главную профессиональную награду для интернет-магазинов - Гран-При российской ecommerce-премии "Большой Оборот - 2016".

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