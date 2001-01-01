11.01.17 AdWords поможет до вас дозвониться

AdWords внедряет новые функции, которые будут полезны интернет-магазинам, делающим ставку на телефонные обращения клиентов. С 6 февраля сервис начнет автоматически подгружать в объявления номера телефонов с целевых страниц, а с 19 января разрешит показывать в объявлениях номера телефонов филиалов компаний, расположенных рядом с пользователем.

Первое нововведение будет актуально для мобильной выдачи. Google уже разослал соответствующее уведомление рекламодателям. В письме говорится, что объявления контекстной рекламы в мобильной выдаче могут давать еще большую отдачу, если добавить в них номер мобильного телефона.

AdWords будет автоматически сканировать посадочные страницы продвигаемого сайта. Если сервис найдет на них четко выделенный номер телефона, то привяжет его к объявлению в выдаче. Если же рекламодатель использует динамические номера телефонов (меняются в зависимости от посетителя и его местонахождения), то их AdWords подгружать не будет: заметив такой номер, система просто проигнорирует его.

"Запуск автоматических расширений телефонных вызовов облегчит работу с объявлениями. Вручную мы давно используем расширение "Номер телефона" и по умолчанию добавляем его в кампании всех клиентов. Оно позволяет показывать пользователям мобильных устройств иконку телефонной трубки, при нажатии на которую набирается номер рекламодателя. Таким образом, клиенты быстро и удобно связываются с организацией для заказа услуги или товара, а рекламодатели - сокращают путь пользователя до целевого действия", - прокомментировал Oborot.ru аккаунт-директор ArrowMedia (Kokoc Group) Иван Акимов. По его словам, функция позволяет сэкономить бюджет: звонок потенциального клиента получается по стоимости клика по объявлению.

"Как показывает наш опыт, расширение используют не все рекламодатели, тем самым теряя дополнительные звонки. А с автоматизацией этой функции все компании получат возможность увеличить количество обращений", - резюмировал Акимов.

Если рекламодатель не хочет пользоваться нововведением, то у него есть возможность отключить эту опцию. Сделать это нужно до 6 февраля.

Для этого нужно просто следовать следующей инструкции:

Авторизоваться в AdWords;

Перейти во вкладку "Расширения объявлений";

Найти в меню отчет "Автоматические расширения";

Кликнуть "Варианты автоматических расширений (дополнительно)";

Нажать "Изменить" рядом с пунктом "Показать все автоматические расширения для этого аккаунта";

Выбрать "Не использовать отдельные автоматические расширения для этого аккаунта";

Отметить расширение "Номера телефонов" и сохранить изменения.

Это не единственное "телефонное" нововведения AdWords в наступившем году. Сервис также анонсировал поддержку филиальных номеров. Так, с 19 января в объявлениях можно будет показывать номера телефонов филиалов компаний, расположенных рядом с пользователем.

Очевидно, что Google уделяет особое внимание телефонному функционалу и локальной рекламе. В декабре Google AdWords официально запустил в России поддержку отчетов по звонкам, поступающим из контекстной рекламы. А еще раньше сервис добавил отчет, позволяющий рекламодателям вычислять оптимальное расстояние до своих потребителей.