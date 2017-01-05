kuzmin:



Вроде Альтерпрайс не seo трафик собирает?

Может и неправильно, но я рассматриваю Директ и Адворд, как смежные области для SEO, мне они обещали трафик по низкочастотным запросам.

kuzmin:



Да и трафик - 50% отказов по метрике, время менее минуты (это с января по сентябрь). Явно не соответствует "закупим много детского трафика". Не говоря уже о том, как вообще прайс-агрегатор таких значений может добиться...



Обещали также прямой трафик с социальных сетей без участия площадки AlterPrice. Но непонятно откуда я узнаю что в первом, что во втором случае, что это их трафик? Как отличить их трафик от трафика, который пришёл бы и без их участия, так как он уже и так есть. Если бы удалось дифференцировать трафик, тогда бы уже смотрел конверсию. В Гугл Аналитиксе у меня настройки показывают заказы через корзину со всех источников трафика, так что всё жёстко.