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Маркетплейс AlterPrice - кто-нибудь работал с ними?



Ссылка на сообщение kuzmin
05/01/2017

qualified:

пригласить представителей площадки AlterPrice

Вам сказок хочется послушать :mrgreen:

Не будет альтернатив Маркету и не потому что он так хорош, а потому что у него есть поиск. Все. Не будет поиска, не будет маркета. Как и не будет сравнимого прайс-агрегатора без такого источника трафика.

По любому все площадки надо тестировать самим. Может какая и выстрелит. Точнее, хоть как-то выстрелит:)



Ссылка на сообщение qualified
05/01/2017

kuzmin:

Вам сказок хочется послушать

Я понимаю, что SEO-шники сказочники ещё те, но хотелось бы послушать специалистов, что вообще сейчас происходит с поисковой выдачей. По ощущениям 90% выдачи это манипуляция поисковиками, причём не только Яндексом, но Гугл.



Ссылка на сообщение kuzmin
05/01/2017

qualified:

SEO-шники сказочники

Вроде Альтерпрайс не seo трафик собирает?

Мне они рассказывали про закупку трафика у "партнеров". Первые два раза даже верил, на третий как-то уже засомневался:)

Да и трафик - 50% отказов по метрике, время менее минуты (это с января по сентябрь). Явно не соответствует "закупим много детского трафика". Не говоря уже о том, как вообще прайс-агрегатор таких значений может добиться...



Ссылка на сообщение qualified
05/01/2017

kuzmin:

Вроде Альтерпрайс не seo трафик собирает?

Может и неправильно, но я рассматриваю Директ и Адворд, как смежные области для SEO, мне они обещали трафик по низкочастотным запросам.
kuzmin:

Да и трафик - 50% отказов по метрике, время менее минуты (это с января по сентябрь). Явно не соответствует "закупим много детского трафика". Не говоря уже о том, как вообще прайс-агрегатор таких значений может добиться...

Обещали также прямой трафик с социальных сетей без участия площадки AlterPrice. Но непонятно откуда я узнаю что в первом, что во втором случае, что это их трафик? Как отличить их трафик от трафика, который пришёл бы и без их участия, так как он уже и так есть. Если бы удалось дифференцировать трафик, тогда бы уже смотрел конверсию. В Гугл Аналитиксе у меня настройки показывают заказы через корзину со всех источников трафика, так что всё жёстко.



Ссылка на сообщение kuzmin
05/01/2017

qualified:

мне они обещали трафик по низкочастотным запросам.

Что-то я запутался. Они вам рекламную кампанию в директе настраивают что ли?

qualified:

Обещали также прямой трафик с социальных сетей без участия площадки AlterPrice

А так же с органики яндекса и гугла. Бонусом:)

Мне кажется вы что=то не так понял, ибо звучит, мягко скажем, странно.



Ссылка на сообщение qualified
05/01/2017

kuzmin:

Что-то я запутался.

Дык, и я не понял. От этого и тема. Обещали трафик по низкочастотным запросам и трафик с соц. сетей. Создание рекламной компании не обсуждалось. Поэтому ещё в стартовом топике написал.
qualified:

по разговору похоже на SEOшные разводы и SEOшное вешание лапши

Впрочем стоит ли удивляться оболванивание клиентов это основной вид деятельности SEO-шников.



Ссылка на сообщение kuzmin
28/01/2017

qualified:

Обещали трафик по низкочастотным запросам и трафик с соц. сетей

Этот трафик они к себе ведут, а уже потом вам.

В итоге пробовали с ними работать?



Ссылка на сообщение qualified
28/01/2017

kuzmin:

В итоге пробовали с ними работать?

Сейчас нет лишних денег на эксперименты, не те времена.



Ссылка на сообщение Модератор
09/02/2017

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Ссылка на сообщение Александрик
16/03/2017

dodgev:

Подтверждаю - положил 4 т.р. и забыл о них навсегда. Трафика мало, конверсий мало.
До оплаты общались рьяно и с энтузиазмом, после оплаты менеджер отвечал через раз.


У нас аналогично. на этот альтерпрайс походу народ не заходит.



Ссылка на сообщение Григорий Калугин,
Директор по развитию Югер
14/06/2017

Решил попробовать AlterPrice, закинул 17700руб. В Маркете - размещаюсь. Насчет статистики: они ссылки размечают UTM-метками, а именно utm_source=alterprice. Можете настроить составную цель в Метрике: первое условие должно содержать текст метки, последнее - Вашу цель (нажатие на кнопку, посещение страницы и т.д.). Если нужна веб-аналитика - рекомендую coMagic (без колл-трекинга 3тыс.руб/мес), позволяет всю историю посещений анализировать (значимые переходы: первый и последний), в этом сервисе еще проще настройка: создаете новую РК и указываете в условиях UTM-метку, если цели уже настроены.


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