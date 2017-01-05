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Маркетплейс AlterPrice - кто-нибудь работал с ними?
05/01/2017
Вам сказок хочется послушать
Не будет альтернатив Маркету и не потому что он так хорош, а потому что у него есть поиск. Все. Не будет поиска, не будет маркета. Как и не будет сравнимого прайс-агрегатора без такого источника трафика.
По любому все площадки надо тестировать самим. Может какая и выстрелит. Точнее, хоть как-то выстрелит:)
qualified:
пригласить представителей площадки AlterPrice
пригласить представителей площадки AlterPrice
Вам сказок хочется послушать
Не будет альтернатив Маркету и не потому что он так хорош, а потому что у него есть поиск. Все. Не будет поиска, не будет маркета. Как и не будет сравнимого прайс-агрегатора без такого источника трафика.
По любому все площадки надо тестировать самим. Может какая и выстрелит. Точнее, хоть как-то выстрелит:)
05/01/2017
Вроде Альтерпрайс не seo трафик собирает?
Мне они рассказывали про закупку трафика у "партнеров". Первые два раза даже верил, на третий как-то уже засомневался:)
Да и трафик - 50% отказов по метрике, время менее минуты (это с января по сентябрь). Явно не соответствует "закупим много детского трафика". Не говоря уже о том, как вообще прайс-агрегатор таких значений может добиться...
qualified:
SEO-шники сказочники
SEO-шники сказочники
Вроде Альтерпрайс не seo трафик собирает?
Мне они рассказывали про закупку трафика у "партнеров". Первые два раза даже верил, на третий как-то уже засомневался:)
Да и трафик - 50% отказов по метрике, время менее минуты (это с января по сентябрь). Явно не соответствует "закупим много детского трафика". Не говоря уже о том, как вообще прайс-агрегатор таких значений может добиться...
05/01/2017
Может и неправильно, но я рассматриваю Директ и Адворд, как смежные области для SEO, мне они обещали трафик по низкочастотным запросам.
Обещали также прямой трафик с социальных сетей без участия площадки AlterPrice. Но непонятно откуда я узнаю что в первом, что во втором случае, что это их трафик? Как отличить их трафик от трафика, который пришёл бы и без их участия, так как он уже и так есть. Если бы удалось дифференцировать трафик, тогда бы уже смотрел конверсию. В Гугл Аналитиксе у меня настройки показывают заказы через корзину со всех источников трафика, так что всё жёстко.
kuzmin:
Вроде Альтерпрайс не seo трафик собирает?
Вроде Альтерпрайс не seo трафик собирает?
Может и неправильно, но я рассматриваю Директ и Адворд, как смежные области для SEO, мне они обещали трафик по низкочастотным запросам.
kuzmin:
Да и трафик - 50% отказов по метрике, время менее минуты (это с января по сентябрь). Явно не соответствует "закупим много детского трафика". Не говоря уже о том, как вообще прайс-агрегатор таких значений может добиться...
Да и трафик - 50% отказов по метрике, время менее минуты (это с января по сентябрь). Явно не соответствует "закупим много детского трафика". Не говоря уже о том, как вообще прайс-агрегатор таких значений может добиться...
Обещали также прямой трафик с социальных сетей без участия площадки AlterPrice. Но непонятно откуда я узнаю что в первом, что во втором случае, что это их трафик? Как отличить их трафик от трафика, который пришёл бы и без их участия, так как он уже и так есть. Если бы удалось дифференцировать трафик, тогда бы уже смотрел конверсию. В Гугл Аналитиксе у меня настройки показывают заказы через корзину со всех источников трафика, так что всё жёстко.
05/01/2017
Что-то я запутался. Они вам рекламную кампанию в директе настраивают что ли?
А так же с органики яндекса и гугла. Бонусом:)
Мне кажется вы что=то не так понял, ибо звучит, мягко скажем, странно.
qualified:
мне они обещали трафик по низкочастотным запросам.
мне они обещали трафик по низкочастотным запросам.
Что-то я запутался. Они вам рекламную кампанию в директе настраивают что ли?
qualified:
Обещали также прямой трафик с социальных сетей без участия площадки AlterPrice
Обещали также прямой трафик с социальных сетей без участия площадки AlterPrice
А так же с органики яндекса и гугла. Бонусом:)
Мне кажется вы что=то не так понял, ибо звучит, мягко скажем, странно.
05/01/2017
Дык, и я не понял. От этого и тема. Обещали трафик по низкочастотным запросам и трафик с соц. сетей. Создание рекламной компании не обсуждалось. Поэтому ещё в стартовом топике написал.
Впрочем стоит ли удивляться оболванивание клиентов это основной вид деятельности SEO-шников.
kuzmin:
Что-то я запутался.
Что-то я запутался.
Дык, и я не понял. От этого и тема. Обещали трафик по низкочастотным запросам и трафик с соц. сетей. Создание рекламной компании не обсуждалось. Поэтому ещё в стартовом топике написал.
qualified:
по разговору похоже на SEOшные разводы и SEOшное вешание лапши
по разговору похоже на SEOшные разводы и SEOшное вешание лапши
Впрочем стоит ли удивляться оболванивание клиентов это основной вид деятельности SEO-шников.
Григорий Калугин,
Директор по развитию Югер
Директор по развитию Югер
14/06/2017
Решил попробовать AlterPrice, закинул 17700руб. В Маркете - размещаюсь. Насчет статистики: они ссылки размечают UTM-метками, а именно utm_source=alterprice. Можете настроить составную цель в Метрике: первое условие должно содержать текст метки, последнее - Вашу цель (нажатие на кнопку, посещение страницы и т.д.). Если нужна веб-аналитика - рекомендую coMagic (без колл-трекинга 3тыс.руб/мес), позволяет всю историю посещений анализировать (значимые переходы: первый и последний), в этом сервисе еще проще настройка: создаете новую РК и указываете в условиях UTM-метку, если цели уже настроены.
Решил попробовать AlterPrice, закинул 17700руб. В Маркете - размещаюсь. Насчет статистики: они ссылки размечают UTM-метками, а именно utm_source=alterprice. Можете настроить составную цель в Метрике: первое условие должно содержать текст метки, последнее - Вашу цель (нажатие на кнопку, посещение страницы и т.д.). Если нужна веб-аналитика - рекомендую coMagic (без колл-трекинга 3тыс.руб/мес), позволяет всю историю посещений анализировать (значимые переходы: первый и последний), в этом сервисе еще проще настройка: создаете новую РК и указываете в условиях UTM-метку, если цели уже настроены.
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