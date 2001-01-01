27.12.16 "ВКонтакте" покажет рекламу по адресу

Социальная сеть "ВКонтакте" научилась таргетировать рекламу на конкретные точки на карте и адреса. Показывать объявления в соцсети теперь можно, например, пользователю, который находится в конкретном торговом центре, офисе или кинотеатре.

Рекламодатель сможет указывать для каждого объявления до 100 географических точек, а также определять радиус (от 500 метров до 100 км), который будет "покрываться" рекламой. Помимо географии, рекламодатель сможет указать и дополнительные таргетинги аудитории, если это требуется.

Благодаря новому инструменту социальная сеть собирается приводить рекламодателю тех клиентов, которые находятся недалеко от его офлайновых магазинов. Инструмент также позволит зарабатывать больше на действующих клиентах за счет ретаргетинговых кампаний.

Новые объявления доступны в полной и мобильной версиях сайта, а также в официальных приложениях соцсети. Настраивать рекламу можно также и через API.

Директор по развитию "ВКонтакте" Александр Круглов, комментируя нововведение, отметил, что рекламодатель сам сможет контролировать частоту показа объявления и время контакта пользователя с ним. Также он может редактировать сами объявления ровно столько раз, сколько может потребоваться. Всех этих возможностей не дает, например, наружная реклама.

В этом году социальная сеть основательно поработала над своим ecommerce-инструментарием. В прошлом месяце, например, появилась кнопка "купить". Еще раньше рекламодатели получили возможность подключать к соцсети торговый функционал, а в сентябре была запущена система онлайн-переводов.