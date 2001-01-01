Тематические подписки набирают популярность - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Интернет-торговля в России 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Российские тенденции

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Тенденции развития >> 
Читайте также | Ваш комментарий
21.03.17 

Тематические подписки набирают популярность

Тематические подписки набирают популярность

Онлайн-кинотеатр Okko впервые публично сообщил свои финансовые результаты. Драйвером роста выручки видеосервиса стали тематические подписки. 

За 2016 год выручка интернет-кинотеатра составила 775 млн рублей. По данным самой компании, это соответствует росту в 35%, однако данные за 2015 год в Okko не раскрывали. По оценке "ТМТ Консалтинг", этот показатель составлял 650 млн рублей. Таким образом, Okko занимает второе после Ivi.ru место среди российских онлайн-кинотеатров (выручка Ivi.ru за 2015 год превысила 1 млрд рублей, а в 2016 году увеличилась на 50% и достигла 1,6 млрд рублей).

По сообщению Okko, рост выручки обусловлен популярностью тематических подписок, которые были запущены год назад, в марте 2016 года. Доля выручки от подписок составила 15%. Генеральный директор Okko Иван Городецкий прогнозирует рост этой доли до 25% к концу 2017 года.

Среднемесячная аудитория Okko, по утверждению самой компании, за год выросла на 30% до 1,5 млн пользователей. В сообщении Okko говорится, что примерно 50% посетителей — это активные пользователи сервиса. К ним относят тех, кто совершал покупки минимум два месяца подряд. Активные пользователи в среднем приобретали три новинки в месяц и просматривали как минимум один продукт по подписке Okko, сообщают в компании.

В 2016 году, по данным Okko, часть новых пользователей пришла с линейного ТВ. Количество переходов этих зрителей в приложение онлайн-кинотеатра было на 15% выше, чем в 2015 году.

Городецкий отметил, что сравнительно высокая цена на контент остается барьером для интенсивного роста аудитории, но в рамках подписки, которая дешевле транзакционной покупки, пользователь смотрит как минимум вдвое больше.

Если закон о кинотеатрах будет смягчен, как это предложено в рассматриваемом сейчас законопроекте, то Ivi.ru, Megogo и Okko могут быть выведены из-под его действия как сервисы, половина и более пользователей которых — жители России.

Онлайн-кинотеатр Okko на рынке с 2011 года. Он начинал работу в качестве части группы Yota под названием YotaPlay. Okko работает по платной модели монетизации: пользователь может арендовать контент на 48 часов, купить его навсегда или подписаться на тематические подборки. Сервис доступен для просмотра в Интернете, платформах iOS и Android, Smart TV, а также для PlayStation 3 и 4.

Интересно? Поделись:

Читайте также
Майский "Киберпонедельник" отменили
На eBay стали реже одеваться
Mail.ru поможет бизнесу исследовать аудиторию
У кого интернет-магазину заказать приложение
Онлайн-кинотеатр заменили маркетплейсом
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
21.03  Тематические подписки набирают популярность
21.03  Майский "Киберпонедельник" отменили
20.03  Роспотребнадзор не признал подмену заключений
20.03  "Яндекс.Деньги" расплатятся за ошибки онлайн-продавцов (1)
20.03  "М.Видео" покинул топ-менеджер с 16-летним стажем (1)
17.03  На eBay стали реже одеваться
17.03  Бизнес чаще покупает подарочные карты

Форум
09:23 21.03 qualified  Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета? (136)
13:10 20.03 activity  Яндекс.Маркет теперь будет делать ложные заказы с возвратом товара (13)
02:41 19.03 krutik  Когда же, наконец, закончится кризис? (135)
11:35 18.03 Anton Shishkin  Экономика на подъёме и процветает, а денег нет, это как? (25)
19:56 21.02 qualified  Будет ли массовое закрытие магазинов в июле в связи с внедрением онлай касс? (4)
19:27 07.02 alive  Оптимизация бизнеса в условиях кризиса. Что делать с кассами и оффлайн точками с 1 июля? (42)
01:08 27.01 qualified  Запретить АлиЭкпресс ?? (15)
11:27 26.01 qualified  Проблемы с безналом (27)
23:56 28.10 asder  Детские товары в кризисе? (17)
22:03 25.09 Anton Shishkin  Повышение НДС до 25% (13)

Статьи и аналитика
15.03  Реальный e-commerce. Советы новичкам
09.03  Дополненная реальность в бизнесе. С чего начать и для чего она нужна?
07.03  "Острая подача" - выпуск 3
03.03  Почему пользователь выбирает самовывоз? (2)
01.03  Правила успешной распродажи от KupiVip
22.02  "Острая подача" - выпуск 2
21.02  Интернет-рынок вейпинга накроется законом?
16.02  Топ-6 профессиональных ecommerce-мероприятий года
14.02  "Острая подача" - видеоблог Ивана Кургузова (2)
13.02  Новая ККТ и интернет-магазин: все подробности (5)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2017. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.