21.03.17 Тематические подписки набирают популярность

Онлайн-кинотеатр Okko впервые публично сообщил свои финансовые результаты. Драйвером роста выручки видеосервиса стали тематические подписки.

За 2016 год выручка интернет-кинотеатра составила 775 млн рублей. По данным самой компании, это соответствует росту в 35%, однако данные за 2015 год в Okko не раскрывали. По оценке "ТМТ Консалтинг", этот показатель составлял 650 млн рублей. Таким образом, Okko занимает второе после Ivi.ru место среди российских онлайн-кинотеатров (выручка Ivi.ru за 2015 год превысила 1 млрд рублей, а в 2016 году увеличилась на 50% и достигла 1,6 млрд рублей).

По сообщению Okko, рост выручки обусловлен популярностью тематических подписок, которые были запущены год назад, в марте 2016 года. Доля выручки от подписок составила 15%. Генеральный директор Okko Иван Городецкий прогнозирует рост этой доли до 25% к концу 2017 года.

Среднемесячная аудитория Okko, по утверждению самой компании, за год выросла на 30% до 1,5 млн пользователей. В сообщении Okko говорится, что примерно 50% посетителей — это активные пользователи сервиса. К ним относят тех, кто совершал покупки минимум два месяца подряд. Активные пользователи в среднем приобретали три новинки в месяц и просматривали как минимум один продукт по подписке Okko, сообщают в компании.

В 2016 году, по данным Okko, часть новых пользователей пришла с линейного ТВ. Количество переходов этих зрителей в приложение онлайн-кинотеатра было на 15% выше, чем в 2015 году.

Городецкий отметил, что сравнительно высокая цена на контент остается барьером для интенсивного роста аудитории, но в рамках подписки, которая дешевле транзакционной покупки, пользователь смотрит как минимум вдвое больше.

Если закон о кинотеатрах будет смягчен, как это предложено в рассматриваемом сейчас законопроекте, то Ivi.ru, Megogo и Okko могут быть выведены из-под его действия как сервисы, половина и более пользователей которых — жители России.

Онлайн-кинотеатр Okko на рынке с 2011 года. Он начинал работу в качестве части группы Yota под названием YotaPlay. Okko работает по платной модели монетизации: пользователь может арендовать контент на 48 часов, купить его навсегда или подписаться на тематические подборки. Сервис доступен для просмотра в Интернете, платформах iOS и Android, Smart TV, а также для PlayStation 3 и 4.