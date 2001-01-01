15.03.17 Видеосервис удвоил "платящую" аудиторию

Легальные российские видеосервисы продолжают демонстрировать рост. Чистая выручка онлайн-кинотеатра Іvi.ru в 2016 году увеличилась на 50% и достигла 1,6 млрд рублей.

Как сообщает РБК, компания впервые раскрыла информацию о своем валовом доходе – 2,1 млрд рублей. По словам гендиректора онлайн-кинотеатра Олега Туманова, эта цифра показывает, сколько заплатили за услуги сервиса пользователи и рекламодатели.

В прошлом году ежемесячная аудитория онлайн-кинотеатра составила 33 млн человек, что на 23% больше, чем годом ранее. А вот "платящая" аудитория сервиса за год увеличилась в 2 раза до 0,35 млн пользователей ежемесячно.

В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность онлайн-кинотеатров в России. Согласно нему, иностранным инвесторам будет запрещено владеть более 20% аудиовизуальных сервисов, средняя ежедневная аудитория которых в течение месяца составляет более 100 тысяч пользователей на всей территории России или более 20 тысяч - в одном регионе страны. Также онлайн-кинотеатры будут обязаны зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора.

Если законопроект одобрят в текущем виде, Іvi.ru придется проводить реструктуризацию акционеров, что негативно скажется на компании. Туманов надеется, что ко второму чтению в документ будут внесены изменения.

"У меня есть осторожный оптимизм, что ко второму чтению законопроект будет представлен в другой редакции, судя по той информации, которая до нас доходит. И таким образом выведет нас из-под ограничений", - сообщил он. Туманов добавил, что ограничение инвестиций в сервис окажет негативное влияние на климат и замедлит развитие бизнеса.

Либерализацию закона поддерживают и в ФАС. В ведомстве предлагают вывести из-под регулирования еще большее число сервисов. Служба предложила не распространять закон на ресурсы, половина и более пользователей которых - жители России. Также предложено оставить в покое компании, сервисы которых распространяют за рубежом продукцию, созданную на территории России.

По данным участников рынка, предложения ФАС позволят вывести из-под действия закона Ivi.ru, Megogo и Okko. Среди совладельцев этих площадок есть иностранцы, но большинство пользователей - из России.

Недавно стало известно, что впервые за семь лет оказался в прибыли онлайн-кинотеатр Tvzavr. По итогам 2016 года она составила 10 млн рублей. По сообщению самой компании, совокупная выручка Tvzavr достигла 275 млн рублей. Это на 50% больше, чем годом ранее. Выйти на прибыль видеосервис смог за счет оптимизации бизнес-процессов и снижения расходов на доставку контента, создав и поддерживая собственную сеть дистрибуции контента.