03.03.17 Закон об онлайн-кинотеатрах просят смягчить

Минкомсвязь предложило смягчить законопроект об онлайн-кинотеатрах. Речь идет об исключении из него формулировки, распространяющей новые нормы на социальные сети и популярные сервисы вроде YouTube.

Свои предложения министерство направило на согласование в Минэкономразвития, Минфин, Минюст, Минкультуры и ФАС.

Внимание министерства вызвала формулировка, описывающая, на кого действие законопроекта не распространяется. В текущей версии документа, одобренной парламентариями, из-под действия закона выводятся сервисы, предоставляющие "доступ исключительно к аудиовизуальной продукции, размещаемой пользователями — физическими лицами". Министерство предложило заменить слово "исключительно" на слово "преимущественно", поскольку на YouTube контент могут размещать и компании.

Либерализацию закона поддерживают и в ФАС. В ведомстве предлагают вывести из-под регулирования еще большее число сервисов. Служба предложила не распространять закон на ресурсы, половина и более пользователей которых — жители России. Также предложено оставить в покое компании, сервисы которых распространяют за рубежом продукцию, созданную на территории России.

По данным участников рынка, предложения ФАС позволят вывести из-под действия закона такие сервисы, как Ivi.ru, Megogo и Okko. Среди совладельцев этих площадок есть иностранцы, но большинство пользователей - из России. Гендиректор ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин сообщил, что предложения Минкомсвязи и позиция ФАС будут способствовать существенному улучшению сути законопроекта, избавлению его от вредных и избыточных ограничений для онлайн-кинотеатров.

Дата второго чтения законопроекта, который планировалось утвердить до 1 марта 2017 года, пока не назначена.

Ранее для обсуждения в профильном комитете по информполитике в нижней палате парламента были предложены поправки к законопроекту, где представители отрасли предложили прописать разные правила регулирования для российских и иностранных видеосервисов.

Напомним, в январе Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность онлайн-кинотеатров в России. Согласно нему, иностранным инвесторам будет запрещено владеть более 20% аудиовизуальных сервисов, средняя ежедневная аудитория которых в течение месяца составляет более 100 тысяч пользователей на всей территории России или более 20 тысяч - в одном регионе страны. Также онлайн-кинотеатры будут обязаны зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора.