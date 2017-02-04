06.02.17 Российским видеосервисам пропишут отдельные правила?

Интернет-компании подготовили поправки к законопроекту об онлайн-кинотеатрах. Представители отрасли предлагают прописать разные правила регулирования для российских и иностранных видеосервисов.

Поправки будут обсуждаться в профильном комитете по информполитике в нижней палате парламента в ближайшее время. Предложения по доработке законопроекта поступили от ассоциации "Интернет-видео", онлайн-кинотеатра ivi.ru, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), "Яндекса" и Mail.ru Group. Поправки, которые разрабатывались изначально Медиа-коммуникационным союзом (МКС), в эту таблицу не включены. По информации от источника, близкого к Госдуме, МКС свои обновленные предложения представит отдельно.

В предложенных ассоциацией "Интернет-видео" поправках предлагается отделить российские видеосервисы от иностранных и прописать для них разные правила регулирования. Предлагается оставить ограничение в 20% для иностранцев и обязать российские проекты работать только через юрлица, зарегистрированные в нашей стране.

Согласно поправкам, российским сервисом будет считаться тот, у которого доля местной аудитории больше 50%. Владельцем российского интернет-кинотеатра должно быть либо местное юрлицо, либо человек с российским гражданством.

Для иностранных видеосервисов порог количества просмотров в день, превышение которого будет требовать включения в специальный реестр, предлагается снизить со 100 тыс. до 20 тыс.

Авторы поправок так прокомментировали свои предложения: "Например, у того же Netflix или других международных сервисов на момент принятия закона может не быть аудитории в размере ста тысяч пользователей в сутки, и под регулирование попадут только российские сервисы, которые на данный момент занимают лидирующие позиции на рынке, что противоречит идее принятия данного законопроекта".

Предыдущая версия законопроекта была принята Госдумой в первом чтении в январе этого года. Суть законопроекта в том, чтобы запретить иностранцам владеть более 20% сервисов, ежедневная аудитория которых на протяжении месяца превышает 100 тысяч человек по всей России или 20 тысяч человек в одном регионе. Сами же онлайн-кинотеатры должны будут регистрироваться в Роскомнадзоре.