16.01.17 Госдума сделала первый шаг к ограничению онлайн-кинотеатров

Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность онлайн-кинотеатров в России. Его поддержал 321 депутат, против выступили двое.

Суть законопроекта в том, чтобы запретить иностранцам владеть более 20% сервисов, ежедневная аудитория которых на протяжении месяца превышает 100 тысяч человек по всей России или 20 тысяч человек в одном регионе. Сами же онлайн-кинотеатры должны будут регистрироваться в Роскомнадзоре.

Депутатов особенно заинтересовала судьба сервисов, где контент создают пользователи (например, соцсети или Youtube). Авторы законопроекта отметили, что такие сервисы ограничения не затронут.

Ранее правительство в целом поддержало принятие закона, внеся свои предложения. Оно также попросило дополнительно обосновать целесообразность нормы, предусматривающей ограничение 20% доли иностранцев, и уточнить некоторые термины.

Если закон примут, то он вступит в силу 1 марта 2017 года.

Что касается бизнеса, то игроки рынка раскритиковали данную инициативу. Рабочая группа "Связь и IT" экспертного совета, работающая при правительстве, вынесла отрицательные заключения проекту. Эксперты считают, что в случае принятия закона в таком виде международные игроки либо покинут российский рынок, либо будут игнорировать требования законодательства.