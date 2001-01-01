14.02.17 Видеосервис впервые вышел из минуса

Онлайн-кинотеатр Tvzavr впервые за семь лет оказался в прибыли. По итогам 2016 года она составила 10 млн рублей. По сообщению самой компании, совокупная выручка Tvzavr достигла 275 млн рублей. Это на 50% больше, чем годом ранее.

Выйти на прибыль видеосервис смог за счет оптимизации бизнес-процессов и снижения расходов на доставку контента, создав и поддерживая собственную сеть дистрибуции контента (Content Delivery Network - CDN).

"Численность коллектива Tvzavr сейчас — 60 человек, при этом практически все — начиная от дизайна и разработки, заканчивая маркетингом и PR делается внутри компании", - прокомментировала генеральный директор Tvzavr Марина Сурыгина.



Доходы сервиса от видеорекламы также выросли на 50%, в то время как средний рост этого рынка 20%. За 2016 год количество подписчиков Tvzavr увеличилось в два раза и достигло 4 млн. Суммарное время просмотра контента увеличилось на 25% по сравнению с 2015 годом. Ежемесячная аудитория Tvzavr составила более 20 млн пользователей.

Онлайн-кинотеатр Tvzavr создан в 2010 году группой российских предпринимателей. За 7 лет общий объем инвестиций в проект составил $15 млн. Сервис содержит более 40 тысяч единиц контента и работает по смешанной модели монетизации: за счет платной подписки, аренды и продажи фильмов и видеорекламы.

Если будут приняты поправки к законопроекту об онлайн-кинотеатрах, то к российским и зарубежные видеосервисам будут применяться разные правила. Российским сервисом будет считаться тот, у которого доля местной аудитории больше 50%.