krasnaya mechta:

abramoff:



Сейчас популярны парсеры в виде онлайн сервисов, но это вряд ли можно считать оптимальным решением для наполнения контентом своего сайта, постараюсь объяснить почему.

+1 в репу за компетентность.И добавлю - всем страждущим могу порекомендовать офигительный сервис. Пользуюсь сам и не перестану рекомендовать другимцена копейки - выхлоп киловатты)