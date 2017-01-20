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Какой парсер самый лучший?



Ссылка на сообщение qualified
20/01/2017

krasnaya mechta:

И добавлю - всем страждущим могу порекомендовать офигительный сервис. Пользуюсь сам и не перестану рекомендовать другим

цена копейки - выхлоп киловатты)


Напишите, пожалуйста, мне в личку. Хотя, наверное, и здесь можно, так как пишет представитель магазина, вероятно это не будет считаться, как реклама.



Ссылка на сообщение abramoff
20/01/2017

krasnaya mechta:

я вам больше скажу... можно ничего не парсить, а сделать так, что на вашем ресурсе будет меняться инфа сразу же, как она поменяется у "донора".

Это не всегда хорошо, всю инфу нужно проверять, да и реализация этого требует правок в коде ресурса



Ссылка на сообщение LoginGooD
21/01/2017

Оторвитесь от Фишек и вааажный дел.
Если не не умеет программировать, потратьте неделю своего времени на PHP или Python, не всё надо изучать, а разделы регулярных выражений, чтение/запись файлов. В 90% случаев этого достаточно, что бы написать парсер любой сложности для сайтов без применения javascript. Немного усилий, и у вас готов универсальный инструмент на все случаи жизни.



Ссылка на сообщение krasnaya mechta
1
22/01/2017

abramoff:

Это не всегда хорошо, всю инфу нужно проверять, да и реализация этого требует правок в коде ресурса


любой парсер нужно проверять, вопрос не в этом а в %погрешности.
Приведенный пример, кстати, нельзя считать полноценным биз-ом. Это либо разновидность партнерки, либо мошенничества



Ссылка на сообщение Alex Berestovoy,
ceo NinaBeauty.ru
14/05/2017

krasnaya mechta:

abramoff:

Сейчас популярны парсеры в виде онлайн сервисов, но это вряд ли можно считать оптимальным решением для наполнения контентом своего сайта, постараюсь объяснить почему.


+1 в репу за компетентность.
И добавлю - всем страждущим могу порекомендовать офигительный сервис. Пользуюсь сам и не перестану рекомендовать другим
цена копейки - выхлоп киловатты)

можно подробней на ab@t-kk.com



Ссылка на сообщение Алексей Овчинников,
Менеджер ООО "Алгоритм успеха"
Самара, Россия
09:55

Добрый день! Отпишите пожалуйста в личку или на svyazist-martini@mail.ru, что за чудо-сервис.

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]И добавлю - всем страждущим могу порекомендовать офигительный сервис. Пользуюсь сам и не перестану рекомендовать другим
цена копейки - выхлоп киловатты)[/quote]


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