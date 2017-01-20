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Какой парсер самый лучший?
20/01/2017
Напишите, пожалуйста, мне в личку. Хотя, наверное, и здесь можно, так как пишет представитель магазина, вероятно это не будет считаться, как реклама.
krasnaya mechta:
И добавлю - всем страждущим могу порекомендовать офигительный сервис. Пользуюсь сам и не перестану рекомендовать другим
цена копейки - выхлоп киловатты)
И добавлю - всем страждущим могу порекомендовать офигительный сервис. Пользуюсь сам и не перестану рекомендовать другим
цена копейки - выхлоп киловатты)
Напишите, пожалуйста, мне в личку. Хотя, наверное, и здесь можно, так как пишет представитель магазина, вероятно это не будет считаться, как реклама.
21/01/2017
Оторвитесь от Фишек и вааажный дел.
Если не не умеет программировать, потратьте неделю своего времени на PHP или Python, не всё надо изучать, а разделы регулярных выражений, чтение/запись файлов. В 90% случаев этого достаточно, что бы написать парсер любой сложности для сайтов без применения javascript. Немного усилий, и у вас готов универсальный инструмент на все случаи жизни.
Оторвитесь от Фишек и вааажный дел.
Если не не умеет программировать, потратьте неделю своего времени на PHP или Python, не всё надо изучать, а разделы регулярных выражений, чтение/запись файлов. В 90% случаев этого достаточно, что бы написать парсер любой сложности для сайтов без применения javascript. Немного усилий, и у вас готов универсальный инструмент на все случаи жизни.
22/01/2017
любой парсер нужно проверять, вопрос не в этом а в %погрешности.
Приведенный пример, кстати, нельзя считать полноценным биз-ом. Это либо разновидность партнерки, либо мошенничества
abramoff:
Это не всегда хорошо, всю инфу нужно проверять, да и реализация этого требует правок в коде ресурса
Это не всегда хорошо, всю инфу нужно проверять, да и реализация этого требует правок в коде ресурса
любой парсер нужно проверять, вопрос не в этом а в %погрешности.
Приведенный пример, кстати, нельзя считать полноценным биз-ом. Это либо разновидность партнерки, либо мошенничества
Alex Berestovoy,
ceo NinaBeauty.ru
ceo NinaBeauty.ru
14/05/2017
можно подробней на ab@t-kk.com
krasnaya mechta:
+1 в репу за компетентность.
И добавлю - всем страждущим могу порекомендовать офигительный сервис. Пользуюсь сам и не перестану рекомендовать другим
цена копейки - выхлоп киловатты)
abramoff:
Сейчас популярны парсеры в виде онлайн сервисов, но это вряд ли можно считать оптимальным решением для наполнения контентом своего сайта, постараюсь объяснить почему.
Сейчас популярны парсеры в виде онлайн сервисов, но это вряд ли можно считать оптимальным решением для наполнения контентом своего сайта, постараюсь объяснить почему.
+1 в репу за компетентность.
И добавлю - всем страждущим могу порекомендовать офигительный сервис. Пользуюсь сам и не перестану рекомендовать другим
цена копейки - выхлоп киловатты)
можно подробней на ab@t-kk.com
Алексей Овчинников,
Менеджер ООО "Алгоритм успеха"
Самара, Россия
Менеджер ООО "Алгоритм успеха"
Самара, Россия
09:55
Добрый день! Отпишите пожалуйста в личку или на svyazist-martini@mail.ru, что за чудо-сервис.
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]И добавлю - всем страждущим могу порекомендовать офигительный сервис. Пользуюсь сам и не перестану рекомендовать другим
цена копейки - выхлоп киловатты)[/quote]
Добрый день! Отпишите пожалуйста в личку или на svyazist-martini@mail.ru, что за чудо-сервис.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
]И добавлю - всем страждущим могу порекомендовать офигительный сервис. Пользуюсь сам и не перестану рекомендовать другим
цена копейки - выхлоп киловатты)[/quote]
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