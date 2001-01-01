14.03.17 Группе "Сафмар" одобрили покупку "М.Видео"

ФАС рассмотрела поданное группой "Сафмар" ходатайство о покупке ритейлера "М.Видео". В результате было принято решение об одобрении сделки с вынесением предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

Ходатайство рассматривалось с января этого года почти два месяца в связи с необходимостью детального изучения интернет-сегмента. Как сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, в ходе рассмотрения ходатайства по приобретению прав, был проведен анализ рынков розничной торговли бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой. Как итог - сделка была одобрена.

"Подробности решения и предписания не разглашаются в связи с условиями конфиденциальности ходатайства", - отметил Кашеваров.

Группе "Сафмар" уже принадлежат мультиканальные ритейлеры "Эльдорадо" и "Техносила". В ФАС полагают, что в результате приобретения "М.Видео" доля группы на российском рынке бытовой техники и электроники не превысит 50%. Предположительно, бренд "М.Видео" будет сохранен.

Напомним, что интернет-продажи "М.Видео" за 2016 год показали рост на 26,6% и достигли 25,9 млрд рублей, включая НДС. Годом ранее этот показатель составлял 20,4 млрд рублей (с НДС).