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25.01.17 

"Сафмар" сольет активы

"Сафмар" сольет активы

Группа "Сафмар" намерена объединить "М.Видео" с "Эльдорадо".

"Та, третья, сеть ("М.Видео" ) еще нам не принадлежит, "Техносила" с МДМ банком перешла с долгом, это другая. А эту и "Эльдорадо", если сделка произойдет, конечно, объединим", - сообщил основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев.

По данным "Интерфакс", потенциальные новые владельцы не планируют делистинг "М.Видео". Более того, объединенная сеть, скорее всего, будет работать именно под этим брендом.

Гуцериев прогнозирует, что выручка объединенной сети достигнет 1 трлн рублей. "Это будет третья (сеть) после "Магнита" и Х5", - заявил он.

"Сафмар" уже владеет мультиканальными ритейлерами "Эльдорадо" и "Техносила". Сделка о покупке группой "Сафмар" российского ритейлера "М.Видео" не вызывает опасений у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ведомстве полагают, что доля группы на российском рынке бытовой техники и электроники не превысит 50%.

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