16.01.17 В ФАС не опасаются расширения группы "Сафмар"

Сделка о покупке группой "Сафмар" российского ритейлера "М.Видео" не вызывает опасений у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ведомстве полагают, что доля группы на российском рынке бытовой техники и электроники не превысит 50%.

Глава службы Игорь Артемьев предупредил, что профилактический анализ рынка продолжится. Если доля группы все же окажется больше половины, то ФАС выдаст предписание продать "лишние" магазины "М.Видео", как это произошло в случае с "Роснефтью".

"Этот рынок вообще высококонкурентный, мобильный. То есть в случае возникновения историй с ценами нет никаких проблем для конкурентов компании перебросить очень быстро товар по более низкой цене и выиграть борьбу за конкуренцию… Поэтому игра с ценами — просто потеря своих клиентов, что, наверное, не входит в задачу новых собственников…", – пояснил руководитель ФАС.

После того, как инвесторы из финансовой группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, владеющие ритейлером "Техносила", выкупили российскую сеть "Эльдорадо" и заявили о желании приобрести 57,7% акций "М.Видео", на рынке заговорили о монополии. В то же время в ФАС оценивали долю группы в 30-35%. Тем не менее, ведомство на два месяца отложило рассмотрение ходатайства об этой сделке в связи с необходимостью детального изучения интернет-сегмента.