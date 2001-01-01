19.01.17 Онлайн-продажи "М.Видео" за год выросли на 26,6%

Интернет-продажи мультиканального продавца электроники и бытовой техники компании "М.Видео" за 2016 год показали рост на 26,6% до 25,9 млрд рублей, включая НДС. Годом ранее этот показатель составлял 20,4 млрд рублей (с НДС).

Общие продажи компании достигли 216,2 млрд рублей, включая НДС. Это на 13,3% больше, чем за 2015 год. При этом в сентябре-декабре продажи увеличились на 5,9% до 63,7 млрд рублей (с НДС).

Сравнивая данные за четвертый квартал с показателями первой половины года, его второй четверти, а также третьего квартала, можно заметить, что рост несколько замедлился.

Причинами положительной динамики ключевых показателей в компании называют двузначное увеличение продаж в основных товарных категориях и рост цен в рублях.

Самый высокий рост в "М.Видео показывают интернет-продажи. Этот тренд наблюдался и в первом квартале. За год онлайн-продажи выросли на 26,6% - с 20,4 млрд рублей (в прошлом году) до 25,9 млрд рублей.

В офлайне компания также продолжает экспансию. Летом она вышла на рынок Приморского края. Всего с начала года было открыто 22 новых магазина. Их общее число по всей стране достигло 398.

По словам президента "М.Видео" Александра Тынкована, рост компании опережает средние по рынку показатели. "Стратегия компании нацелена на дальнейшее укрепление лидерских позиций на рынке техники и бытовой электроники за счет развития омниканальной модели продаж и эффективной работы с операционными расходами и ценовой политикой", - отметил руководитель.

"Омниканальная модель розницы, предлагающая клиентам единый ассортимент, цены и сервис как в магазинах, так и онлайн, остается наиболее результативной на российском рынке – при активном росте интернет-продаж 75% клиентов предпочитают оплачивать и забирать свои покупки в нашей рознице", – добавил главный исполнительный директор "М.Видео" Энрике Фернандес.

Напомним, что по итогам 2015 года онлайн-продажи "М.Видео" выросли на 12,5% и достигли 20,4 млрд. рублей (с НДС). Это составило 11% всего оборота "М.Видео".

В октябре компания получила главную профессиональную награду для интернет-магазинов - Гран-При российской ecommerce-премии "Большой Оборот - 2016".