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10.03.17 

Законопроект об агрегаторах одобрен правительством

Законопроект об агрегаторах одобрен правительством

Правительство РФ одобрило законопроект, который вводит в законодательство понятие "агрегатор товаров (услуг)" и регулирует деятельность таких ресурсов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Текущая версия документа отличается от той, которая была согласована с представителями отрасли.

Теперь законопроект будет в установленном порядке внесен в Госдуму РФ, где может быть дополнительно проработан ко 2-му чтению с учетом мнения всех заинтересованных сторон, отмечают в Роспотребнадзоре.

А мнения, судя по всему, будут. Документ вновь претерпел изменения. Например, в нынешней версии, в отличие от согласованной с участниками отрасли, отсутствуют положения о том, что агрегатор несет ответственность только за предоставление заведомо недостоверной информации.

Кроме того, снято ограничение об ответственности агрегатора на уровне суммы реального ущерба в пределах принятой предоплаты. Напомним, недавно Роспотребнадзор предложил поправки к Закону "О защите прав потребителей", согласно которым штрафы в отношении торговых агрегаторов за доказанное мошенничество онлайн-продавцов будут достигать полумиллиона рублей.

При этом право потребителя на получение возврата денежных средств возникает вне зависимости от потребления товара или услуги только на основании обращения. И дальше агрегатор должен возникшее право опровергать. Этот пункт, по сути, ставит агрегатора в зависимость от добросовестности действий продавца, считает глава аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его мнению, нововведение может привести к тому, что потребители фактически будут иметь возможность получить возмещение убытков дважды – с продавца и агрегатора, а взыскать средства обратно станет практически невозможно.

В РАЭК написали обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой направить законопроект на доработку, возобновить деятельность рабочей экспертной группы, работавшей над документом в прошлом году, и дополнить состав комиссии представителями Минпромторга и Минэкономразвития.

"Законопроект не учитывает природу товарных агрегаторов и вводит для них несоразмерную ответственность по сравнению с продавцом", – считает со своей стороны интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Чиновник опасается, что изменения в законе могут лишить малый бизнес клиентов, которых они находят с помощью таких онлайн-ресурсов.

В "Яндекс.Маркете" и вовсе полагают, что текущая редакция правок может привести к закрытию онлайн-агрегаторов.

Впрочем, не все участники рынка настроены негативно. Например, в "М.Видео" уверяют, что уже берут на себя ответственность за качество товаров, сертификацию, возможный обмен и возврат. В компании считают, что аналогичные требования для всех агрегаторов повысят прозрачность российского ритейла и защитят права потребителей.

Оптимистично настроены и в АКИТ. "Наконец-то здравый смысл восторжествовал. В течении долгих лет потребитель был абсолютно не защищён, покупая товары даже на очень известных сайтах, которые смогли вывести себя из-под действия российского законодательства, назвавшись "агрегаторами". С точки зрения владельцев таких маркетплейсов, они не подпадали ни под действие закона о рекламе (они же продавцы!), ни под действия закона о защите прав потребителей (они же рекламная площадка!), - прокомментировал Oborot.ru глава АКИТ Алексей Федоров. - При этом покупатели спокойно оплачивали свои товары, будучи уверенными, что покупают легальный, не контрафактный товар, и при этом чувствуя себя в момент покупки абсолютно защищёнными. Когда потом выяснялось, что на товар не распространяется гарантия производителя да и попросту отсутствуют сертификаты соответствия, покупатель не понимал, к кому ему обращаться. Более того, государство, в лице контролирующих органов, никак не могло помочь покупателю, так как " агрегаторы" тут же отходили в сторону, открещиваясь от сделки".

По словам Федорова, теперь потребитель по-настоящему защищён. "Нам ведь не приходит в голову спрашивать в обычном, оффлайновой магазине, является продаваемый товар собственностью магазина, или поставлен туда " под реализацию"? Если мы оплатили товар в кассу этого магазина - по всем законам именно он и отвечает перед покупателем. Теперь, наконец, такие правила будут и в электронной коммерции", - резюмировал он.

Первые поправки к закону Роспотребнадзор предложил еще в июне 2015 года. Ведомство выдвинуло идею блокировать маркетплейсы за размещение недостоверной информации о товаре с тем, чтобы они несли такую же ответственность, как и продавцы. За нарушение закона предлагалась досудебная блокировка таких ресурсов наравне с интернет-магазинами. Новшество обосновывалось борьбой с контрафактом и защитой прав потребителей. В общей сложности обсуждалось 5 версий таких поправок.

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